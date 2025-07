AirPods vás nově samy upozorní, kdy je načase je nabít

Určitě to znáte. Chystáte se odejít z domu, sáhnete po svých AirPodech – a v ten moment zjistíte, že jsou téměř vybité. A co hůř, i pouzdro hlásí poslední procenta. Apple se tenhle nešvar konečně rozhodl vyřešit a v iOS 26 přidává chytré notifikace, které vás na nízký stav baterie u AirPods upozorní včas – i když je zrovna nemáte v uších.

Doteď iPhone zobrazoval upozornění na baterii až ve chvíli, kdy jste si sluchátka nasadili, případně když jste je aktivně používali a blížil se konec výdrže. S příchodem iOS 26 ale Apple přidává upozornění i na vybité nabíjecí pouzdro, což může být pro mnoho uživatelů záchrana na poslední chvíli. A co víc – telefon se zdá být dostatečně chytrý na to, aby hlášení zobrazoval ve správný čas. Například když večer připojíte iPhone do nabíječky, systém vám může rovnou navrhnout dobít i AirPody, protože ví, že jste zrovna poblíž zásuvky.

Notifikace ale nejsou jen o varování při vybíjení. iOS 26 umí nově upozornit i na dokončené nabíjení, takže máte přehled, kdy jsou sluchátka i s pouzdrem připravená k použití. Tuto funkci ocení zejména ti, kteří neradi nechávají zařízení připojená zbytečně dlouho. A pokud vám podobné notifikace přijdou spíš rušivé než užitečné, můžete je jednoduše vypnout. Stačí jít do Nastavení -> AirPods -> Baterie a zde přepnout možnost „Upozornění na nabíjení“ podle vlastních preferencí.

iOS 26 je momentálně dostupný v rámci vývojářské bety, veřejná beta dorazí ještě v průběhu července a finální verze bude k dispozici letos na podzim. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří už někdy vytáhli prázdné AirPody z kapsy těsně před důležitým hovorem, tahle novinka vás může jednou pro vždy zachránit.