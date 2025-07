Destiny 2 je včetně všech rozšíření dočasně zdarma!

Fanoušci multiplayerové akce Destiny 2 mají v těchto dnech solidní důvod vrátit se do boje – a možná ještě větší důvod mají ti, kteří hru ještě nikdy nevyzkoušeli. Studio Bungie totiž dočasně zpřístupnilo kompletní obsah hry zcela zdarma, včetně všech dosud vydaných rozšíření. Akce je součástí kampaně, která má hráče připravit na velké letní rozšíření The Edge of Fate, jehož vydání je naplánováno už na 15. července.

Zatímco základní Destiny 2 je free-to-play už několik let, přístup k příběhovým expanzím jako Forsaken, Beyond Light, The Witch Queen nebo Lightfall byl doposud zpoplatněný – a ne zrovna levně. Teď ale Bungie všem hráčům odemyká plnou verzi hry se vším všudy, a to až do 22. července. Co je ale nejzajímavější? Všechny předměty, které během bezplatného období získáte, vám zůstávají i po jeho skončení.

Earn an arsenal of exotic and legendary gear as you prepare for your first steps into a new saga. Experience Destiny 2: The Witch Queen, Destiny 2: Lightfall, and Destiny 2: The Final Shape expansions, now in Open Access and available to all players, July 8 – July 22, 2025. pic.twitter.com/HRRYjGgcBY — Destiny 2 (@DestinyTheGame) July 8, 2025

Vývojáři se tak snaží oslovit jak veterány série, tak úplné nováčky, kteří by si jinak obsahově rozsáhlou hru možná vůbec nevyzkoušeli. A dává to smysl – právě expanze The Edge of Fate má podle autorů uzavřít jednu z největších kapitol série a položit základy pro její budoucnost. Pokud tedy máte chuť na akční sci-fi, kde se míchají střílečka s RPG prvky, loot systémem a propracovanou výbavou, Destiny 2 je teď ideální příležitost, jak začít úplně od nuly – nebo se po letech vrátit. Hra je dostupná na PC (Steam) i konzolích PlayStation 4/5 a Xbox One / Series X|S.