Apple chce koupit práva na živé přenosy závodů F1!

Podle Financial Times je Apple aktuálně v pokročilých jednáních o získání vysílacích práv na Formuli 1 ve Spojených státech. Pokud by dohoda klapla, Apple TV+ by mohla streamovat F1 od sezóny 2026.

F1 by doplnila MLB a MLS na Apple TV+

Stávající kontrakt s ESPN vyprší na konci letošního roku a přestože se ESPN stále účastní výběrového řízení, Apple patří mezi hlavní favority. ESPN se údajně odmítla zapojit do exkluzivního kola kvůli zvyšujícím se nákladům. Nový kontrakt by mohl být v hodnotě 120–150 milionů dolarů ročně – to jest částka, kterou si Apple může snadno dovolit.

Apple už má se sportovním obsahem zkušenosti – streamuje zápasy MLB (baseball) v rámci Friday Night Baseball a všechna utkání MLS (fotbal) přes Apple TV aplikaci. Přidání Formule 1 by perfektně doplnilo jeho portfolio. Zvlášť když má Apple o motorsport viditelný zájem – nedávno uvedl do kin film „F1: The Movie“ a připravuje i dokument o Lewisovi Hamiltonovi pro Apple TV+.

F1 a budoucnost streamování v TV

Současná smlouva přináší vlastníkovi F1, společnosti Liberty Media, přibližně 90 milionů dolarů ročně. Kromě televizních práv provozuje i vlastní službu F1 TV, která umožňuje fanouškům sledovat závody online za cca 130 dolarů ročně. Pokud by Apple získal exkluzivitu, je pravděpodobné, že F1 TV by v USA skončila, protože většina vysílatelů si dostupnost této služby ve svých regionech nepřeje.

Zatím není jisté, zda se do hry zapojí i Netflix, který zvýšil popularitu F1 díky sérii Drive to Survive. Nicméně Apple má s ohledem na své technologické možnosti, zkušenosti a peníze značnou výhodu. Jestli Apple uspěje, změní to budoucnost sledování Formule 1 v USA – a možná i jinde ve světě.