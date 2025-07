Apple chce, aby byl váš Mac po vybalení z krabice hned s nejnovějším macOS!

Když si dnes koupíte nový iPhone přímo v Apple Store, pravděpodobně už v krabičce je na něm nainstalována nejnovější iOS. Apple totiž už několik let využívá interní aktualizační systém s kódovým označením Presto, který umožňuje bezdrátově aktualizovat zapečetěná zařízení, aniž by se musela otevírat jejich balení. A jak se teď ukazuje, podobný mechanismus se možná chystá i pro Macy. Vyplývá to alespoň z čerstvě objevené novinky vývojáři spolupracujícími s portálem 9to5mac.

V betaverzi macOS 26 s označením Tahoe, konkrétně v třetí vývojářské verzi, se objevily náznaky toho, že Apple staví základy pro obdobný systém, který by umožnil aktualizovat Macy už v zapečetěném stavu, tedy ještě před tím, než se vůbec dostanou do rukou zákazníků. Takové řešení by Apple umožnilo vyrábět a distribuovat hardware dříve a softwarově jej doladit až těsně před tím, než produkt opustí sklad nebo dorazí do Apple Storu.

Podobný přístup by měl především eliminovat nutnost prvotních aktualizací ihned po rozbalení, jako tomu bylo například u iPhonu 15, který přišel s iOS 17.0, ale potřeboval ihned přejít na 17.0.1 kvůli problémům s aktivací a přenosem dat. Apple by navíc díky tomuto řešení mohl lépe sladit časování mezi vývojem hardwaru a softwaru a to zejména v případech, kdy se obě divize tlačí na deadline v těsném sledu.

Otázkou zůstává, jak by Apple něco podobného u Maců technicky vyřešil. U iPhonů se Presto spoléhá na kombinaci NFC a specializovaného hardwaru, konkrétně takzvaný. „dvouslotový toustovač“, řízený Macem mini, do kterého se vloží krabičky s telefony a ten je bez otevření aktualizuje. Macy ale NFC neobsahují, a tak by Apple musel sáhnout buď po návratu k této technologii, nebo využít Bluetooth, který dnes umožňuje funkce jako Najít i po vypnutí.

Zatím není jasné, kdy (a zda vůbec) Apple tento systém reálně nasadí v praxi. Ale už samotná přítomnost kódu v macOS 26 ukazuje, že se na podobný scénář minimálně připravuje. A pokud se přechod na „Presto pro Mac“ opravdu uskuteční, mohlo by to být nejen efektivnější, ale i první krok ke zcela novému způsobu distribuce Apple zařízení – třeba i s přednastaveným Apple ID ještě před rozbalením. Ale to už je možná přece jen trochu sci-fi. Zatím.