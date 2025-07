Trumpův tým opět útočí na Apple. Vadí mu výroba v Číně a pomalé přesouvání továren

Apple se znovu dostal pod palbu kritiky ze strany administrativy Donalda Trumpa, a to kvůli své trvající závislosti na čínské výrobě. Hlavním terčem se stal CEO společnosti Tim Cook, kterého prezidentský poradce pro obchod a průmysl Peter Navarro obvinil z nečinnosti a zdržování přesunu výroby iPhonů do Spojených států.

V rozhovoru pro CNBC Navarro prohlásil, že se Cook během prvního Trumpova období opakovaně snažil získat více času na přesun výroby mimo Čínu – ale podle něj bez reálných výsledků. „Je to nejdelší seriál v Silicon Valley. Můj problém s Timem Cookem je ten, že nikdy neudělá konkrétní krok. V dnešní době, kdy existují pokročilé výrobní technologie a umělá inteligence, je pro mě nepochopitelné, že by Apple nedokázal vyrábět iPhony jinde než v Číně,“ uvedl Navarro.

Fotogalerie timothy cook tim cook tim cook wwdc Tim Cook na WWDC prezentácii Vstoupit do galerie

Apple přitom už v minulosti deklaroval snahu diverzifikovat výrobní řetězec – část produkce se přesunula do Vietnamu nebo Indie, ale hlavní objemy stále zajišťují čínské továrny, především Foxconn. Odborníci však upozorňují, že přesun výroby Applu do USA je extrémně složitý – nejen kvůli logistice a nákladům, ale i kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly. iPhony totiž obsahují tisíce součástek z více než 40 zemí, a jejich výroba v USA by znamenala dramatický zásah do současného dodavatelského modelu.

Navarrův výpad přichází v době, kdy Trumpova administrativa připravuje nové kolo celních tarifů, které následuje po dubnovém 90denním moratoriu. Během něj se Bílý dům pokusil vyjednat nové obchodní dohody, ale výsledky jsou zatím jen částečné. Řada zemí se tak nyní může připravit na nové clo ve výši 10 až 40 % na export zboží do USA – což se může dotknout i některých komponent pro Apple. Zda Apple skutečně přistoupí k výraznější decentralizaci výroby, nebo si i nadále ponechá těžiště v Číně, ukáže až čas. Jisté ale je, že politický tlak na změny se bude s blížícími volbami v USA dále stupňovat.