Nová aplikace od zakladatele Twitteru šokuje: Posílejte zprávy bez Wi-Fi, SIM karty i účtu!

Jack Dorsey, bývalý šéf Twitteru a současný CEO společnosti Block, znovu rozvířil technologické vody. Tentokrát s novou aplikací bitchat, která slibuje šifrované peer-to-peer zprávy přes Bluetooth – zcela bez internetu, účtu, nebo telefonního čísla.

Protokoly místo platforem

Celý koncept vychází z myšlenky, kterou Dorsey podporuje už od roku 2019. Tehdy se inspiroval studií „Protocols, Not Platforms“ od Mika Masnicka, která navrhovala otevřené protokoly jako cestu k větší svobodě projevu a konkurenci v online prostoru. Právě tato filozofie stála za vznikem projektu Bluesky, který Dorsey odstartoval ještě během svého působení v Twitteru.

Po svém odchodu z vedení Twitteru i z představenstva Bluesky se Dorsey pustil do dalších decentralizovaných projektů, například Damus. Novinka bitchat navazuje na tuto linii a posouvá ji ještě dál.

bitchat: šifrované zprávy bez sítě

Jak Dorsey oznámil na síti Nostr, že bitchat funguje přes Bluetooth mesh síť a nevyžaduje vůbec žádné internetové připojení – ani Wi-Fi, ani data. Nemusíte mít účet, e-mail, nebo telefonní číslo. Aplikace navíc slibuje šifrovanou komunikaci, která je odolná vůči cenzuře i výpadkům sítě. Vše běží přes Bluetooth Low Energy (BLE) a koncept je otevřený – Dorsey zveřejnil nejen testovací verzi v TestFlight, ale také zdrojový kód na GitHubu a technický whitepaper s popisem protokolu.

Otázkou zůstává, zda se bitchat rozšíří mezi běžné uživatele, nebo zůstaneprojektem pro technologické nadšence. Jasné ale je, že Dorsey v otevřených protokolech stále vidí budoucnost – a neztrácí chuť vytvořit něco, co by mělo podobný dopad jako jeho bývalý Twitter. Pokud se koncept uchytí, mohl by bitchat nabídnout zcela nový způsob komunikace v oblastech bez připojení nebo v místech, kde je internet pod dohledem. Bezpečná, nezávislá a anonymní komunikace tak možná dostává nový nástroj.