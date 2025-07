Apple mění dodavatele displejů pro MacBooky

Čínský výrobce displejů BOE, který nedávno nezískal zakázky na iPhone 17, má podle analytické společnosti Omdia přesto před sebou významný úspěch. Firma se letos stane největším dodavatelem LCD panelů pro MacBooky, když má zajistit přibližně 51 % veškeré produkce. Velký podíl na tom má popularita modelu MacBook Air, který táhne poptávku nahoru. BOE tak po letech překoná dosavadního lídra trhu – LG Display.

BOE a Apple: Komplikované partnerství

Spolupráce Applu a BOE je dlouhodobě plná komplikací. Apple má zájem využívat panely od BOE namísto dražších displejů od Samsungu a LG, ale čínská společnost často nedokáže naplnit přísné kvalitativní požadavky. Kdykoliv se to BOE podaří, Apple ušetří nemalé náklady na výrobu. Tentokrát ale BOE nedokázal dodat potřebné panely pro iPhone 17, protože nezvládl včas zvládnout technologii LTPO OLED, která míří do všech modelů této generace.

Přesto je aktuální vítězství v segmentu MacBooků významné – alespoň na omezenou dobu. Podle dostupných zpráv totiž Apple už příští rok přejde u svých notebooků na Tandem OLED panely. Ty vylepšují klasické OLED displeje o vyšší jas a delší životnost. To by mohlo znamenat návrat k výrobě displejů u Samsungu a LG a odsun BOE opět na vedlejší kolej.

Naděje v levnějším MacBooku

Zajímavou příležitostí by pro BOE mohly být spekulace o cenově dostupném MacBooku s procesorem z iPhonu. Ten by mohl využívat starší typy panelů – podobně jako iPhone 16e letos recykloval panely z iPhonu 14. V takovém případě by BOE znovu získal šanci na velké zakázky.

Fotogalerie MacBook Air M4 4 MacBook Air M4 1 MacBook Air M4 LsA 30 MacBook Air M4 LsA 27 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 26 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 25 Vstoupit do galerie

Pokud se BOE podaří technologicky dorovnat konkurenci, bude z toho těžit nejen samotný výrobce, ale i Apple. Dodávky displejů od BOE by totiž mohly snížit náklady na výrobu iPhonů, jejichž ceny mají podle očekávání růst. Udržení výrobních nákladů pod kontrolou je pro Apple klíčové, pokud chce zachovat cenovou hladinu.

Zároveň je nutné připomenout, že Apple si musí na spolupráci s BOE dávat pozor. V minulosti se totiž firma dostala do problémů kvůli neautorizovaným úpravám designu displejů, které Apple odhalil. Proto bude i tentokrát dohled velmi přísný.