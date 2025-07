6 skrytých funkcí iOS 26, které musíte znát!

Ačkoli je iOS 26 stále pár měsíců od oficiálního vydání, už teď víme o řadě novinek, které Apple připravil. Většina pozornosti se zaměří na nový design Liquid Glass, ale právě méně nápadné funkce jsou často ty, které vám usnadní každodenní používání iPhonu. Tady je přehled šesti skrytých vychytávek, které byste rozhodně neměli minout.

Fotogalerie iOS 26 official 1 iOS 26 official 2 iOS 26 official 3 iOS 26 official 4 iOS 26 official 5 iOS 26 official 6 iOS 26 official 7 iOS 26 official 8 iOS 26 official 9 iOS 26 official 10 iOS 26 official 11 iOS 26 official 12 iOS 26 official 13 iOS 26 official 14 iOS 26 official 15 iOS 26 official 16 iOS 26 official 17 iOS 26 official 18 iOS 26 official 19 iOS 26 official 20 iOS 26 official 21 iOS 26 official 22 iOS 26 official 23 iOS 26 official 24 iOS 26 official 25 iOS 26 official 26 iOS 26 official 27 iOS 26 official 28 iOS 26 official 29 iOS 26 official 30 iOS 26 official 31 iOS 26 official 32 iOS 26 official 33 iOS 26 official 34 Vstoupit do galerie

1. Přizpůsobení délky odložení budíku

Apple konečně vyslyšel letité přání uživatelů, kteří se divili, proč zrovna 9 minut – a proč to nejde změnit. V iOS 26 se to mění. Nově si můžete délku odložení budíku nastavit podle sebe, a to v rozmezí 1 až 15 minut. Ať už potřebujete jen rychle zalepit oči, nebo si ještě trochu poležet, nový budík se přizpůsobí přesně vašemu rytmu. Nastavení najdete přímo v nativní aplikaci Hodiny, takže žádné složité hledání v hlubinách systému.

2. AirPods jako dálkové ovládání fotoaparátu

Tuhle vychytávku oceníte hlavně při focení skupinových fotek, selfie z dálky nebo nahrávání videí bez třesoucích se rukou. AirPods 4 a AirPods Pro 2 dostávají v iOS 26 novou funkci – dálkové ovládání fotoaparátu. Stačí jedno dlouhé stisknutí sluchátka a iPhone pořídí snímek nebo spustí nahrávání videa. Funguje to naprosto spolehlivě přes Bluetooth, bez nutnosti jakéhokoli nastavování. Skvělá drobnost, která ale v praxi ušetří spoustu nervů i nepovedených záběrů.

3. Automatické pozastavení AirPods

Usínáte se sluchátky v uších? AirPods 4 a AirPods Pro 2 nově poznají, že spíte, a automaticky zastaví přehrávání.Díky senzorům sledují jemné změny pohybu i polohy těla a vyhodnotí, kdy jste zrovna usnuli. Už se tak nestane, že se ráno probudíte se sluchátky hrajícími podcast ve 3. sezóně. Vaše uši i baterie vám poděkují.

4. Adaptivní úspora energie

Když začne docházet baterie, většina z nás se snaží šetřit manuálně. Ale iOS 26 to udělá automaticky a chytře za vás. Režim Adaptive Power sleduje v reálném čase, jak náročně telefon pracuje, a pokud zjistí zvýšenou spotřebu – například při dlouhém používání GPS nebo streamování – automaticky omezí jas, zpomalí animace nebo pozastaví procesy na pozadí. To vše tak, aby si toho uživatel prakticky nevšiml, ale telefon vydržel déle.

5. Vylepšení aplikace Deník

Apple pokračuje v rozvíjení aplikace Deník (Journal), která v iOS 26 získává skutečně užitečná vylepšení. Nově si můžete vytvářet více oddělených deníků, například zvlášť pro pracovní poznámky, cestování nebo osobní zápisky. Fotky můžete nově vkládat přímo mezi text, což dává zápiskům výrazně větší vizuální přitažlivost. A jako bonus je tu nové zobrazení na mapě, které vám ukáže, kde jste jednotlivé záznamy vytvořili – ideální třeba při zpětném procházení dovolené nebo výletů.

6. Připnutí oblíbených položek v Apple Music

V knihovně Apple Music je čím dál těžší se vyznat, pokud posloucháte hodně interpretů a alb. iOS 26 přináší malou, ale praktickou novinku – možnost připnout si oblíbené položky. Ať už jde o skladbu, celé album nebo konkrétního interpreta, vše si připnete na začátek knihovny a máte tak okamžitý přístup jedním klepnutím. Žádné hledání, žádné scrollování – prostě hudba, kterou máte rádi, na dosah kdykoliv.