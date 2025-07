Epic Games rozdává zdarma dvě parádní hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma nové hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž velmi oblíbená hororová dobrodružnou hru Sable. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

Figment

Figment je originální akční adventura, která vás zavede do surrealistického světa lidské mysli. Hráč se ujímá role Dustyho, hlasu odvahy, který musí společně se svou věrnou přítelkyní Piper čelit nočním můrám a obnovit ztracenou rovnováhu. Hra zaujme především svým výtvarným stylem, připomínajícím malované obrazy, a netradiční hudební složkou, která dynamicky reaguje na dění ve hře. Každý nepřítel má svou vlastní hudební identitu a zpívá při boji vlastní melodii, což dává soubojům zcela nový rozměr.

Příběh hry je hluboký a zároveň přístupný, přičemž se dotýká témat strachu, ztráty i vnitřního uzdravení. Räzné, ale zároveň poetické dialogy podtrhují atmosféru celého světa. Figment se nesnaží jen bavit, ale i přimět hráče k zamyšlení nad vlastní psychikou. Räzné hádanky střídají akční sekvence, a vše je podáno s jemným humorem. Díky kombinaci výtvarné estetiky, smysluplného příběhu a skvělé hudby se Figment řadí mezi nejoriginálnější nezávislé tituly posledních let. Hra je dostupná na více platformách, včetně PC, Switch a mobilních zařízení.

Backpack Hero

Backpack Hero je originální roguelike hra, která přináší neotřelý přístup k boji i správě inventáře. Místo klasického sbírání předmětů a jejich automatického použití se zde každý tah odvíjí od toho, jak si uspořádáte věci v batohu. Ten totiž není jen pasivním úložištěm, ale klíčovým herním prvkem, který ovlivňuje účinnost zbraní, obranu i další schopnosti.

Hráč se ujímá jednoho z několika hrdinů a vydává se do procedurálně generovaných dungeonů, kde musí takticky kombinovat různé předměty – od mečů a štítů po lektvary a magické artefakty. Důraz je kladen na prostorové uvažování, protože každý předmět má jiný tvar, efekt i interakci s okolím. Postupem hry si rozšiřujete batoh, získáváte nové vybavení a snažíte se přežít co nejdéle. Stylizovaná pixelová grafika dodává hře šarm a připomíná klasické tituly z devadesátých let.

Kromě samotného dobrodružství nabízí Backpack Hero i budování městečka, které přináší pasivní bonusy a zajišťuje další obsah. Hra tak chytře kombinuje taktickou hratelnost, management a postupné odemykání nových možností. Díky své nápaditosti a skvělé hratelnosti si získala srdce hráčů na PC, Switchi i mobilních platformách a patří mezi nejzajímavější indie překvapení posledních let.

Pokud tedy máte tento typ her rádi, určitě byste si jej neměli nyní nechat ujít. Bohužel, stejně jako v předešlých týdnech, i tentokrát je titul k dispozici jen pro PC a to až do čtvrtka 19. června do 16:59.