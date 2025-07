Apple chce konkurovat Amazonu v cloudu? Nový projekt ACDC může změnit pravidla hry

Apple podle nových velmi zajímavých informací portálu The Information v posledních letech vážně uvažoval o vstupu na trh cloudových služeb pro vývojáře skrze projekt zvaný ACDC, což znamená Apple Chips in Data Centers. Cílem bylo nabídnout konkurenci obřím hráčům, jako jsou Amazon AWS, Microsoft Azure nebo Google Cloud, ale postavenou na vlastních Apple M čipech.

Podle reportu výše zmíněného deníku chtěl Apple pronajímat servery s vlastními výkonnými a úspornými M čipy, které už dnes používá v datacentrech pro umělou inteligenci a další náročné operace. Právě energetická efektivita a výkon Apple Silicon by měly nabídnout lepší poměr ceny a výkonu než tradiční servery s Intel procesory. Apple už tyto servery využívá například pro Siri, Apple Music nebo aplikaci Fotky, kde zlepšují výkon i snižují náklady.

Místo klasického byznys modelu s velkým obchodním týmem by přístup k této platformě měli mít vývojáři přes stávající Apple Developer Relations, čímž by Apple vytvořil prostředí více „po svém“ – jednodušší, přímočařejší a bez zbytečné byrokracie, kterou dnes nabízejí AWS nebo Azure. Projekt však ztratil jednoho z hlavních podporovatelů – Michael Abbott opustil Apple v roce 2023. Diskuse o ACDC pokračovaly ještě v první polovině roku 2024, ale není jasné, zda je projekt stále aktivní.

Tato iniciativa navíc perfektně zapadá do širší strategie Applu, který hledá nové zdroje růstu v oblasti služeb. V době, kdy na firmu doléhají regulační tlaky ohledně poplatků v App Storu a řeší se i výnosná smlouva s Googlem, je přemýšlení o nových službách logické. Pokud by Apple vlastní cloud opravdu spustil, mohl by významně pomoci vývojářům, kteří potřebují výkonný hardware pro umělou inteligenci a zároveň nechtějí záviset na drahých GPU instancích třetích stran. Hlavně by to byl další krok, jak zúročit obrovskou technologickou výhodu v podobě Apple Silicon. Nechme se tedy překvapit, zda se vše nakonec Applu podaří zrealizovat.