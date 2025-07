Apple v problémech? Desítky čínských inženýrů náhle opustily indické továrny

Apple se už nějakou dobu snaží přesunout co největší část výroby iPhonů z Číny do Indie. Důvod je prostý – diverzifikace dodavatelského řetězce, méně geopolitických rizik a samozřejmě i tlak na snížení závislosti na čínském trhu. Jenže právě Čína mu v tom může začít házet pořádné klacky pod nohy. Podle informací z agentury Bloomberg totiž více než 300 čínských inženýrů a techniků z Foxconnu, kteří působili v indických montovnách iPhonů, bylo náhle odvoláno zpět do Číny. A to bez jakéhokoliv oficiálního vysvětlení. Apple mlčí, Foxconn také a v zákulisí se začíná spekulovat, že v tom má prsty čínská vláda.

Celá situace prý začala už zhruba před dvěma měsíci, kdy zaměstnanci dostali pokyn k návratu. Na místě v Indii tak zůstává už jen hrstka odborníků, především z Tchaj-wanu. Čína se tak podle všeho snaží zkomplikovat Applu rozjezd výroby mimo své území. Nejde přitom o první případ. V posledních měsících se objevily zprávy o tom, že čínské úřady zpřísňují podmínky pro vycestování techniků, což komplikuje i samotný provoz továren mimo zemi. A právě Indie přitom měla být pro Apple klíčová. Firma zde totiž už dnes nevyrábí jen starší modely, ale i aktuální vlajkové lodě, a do roku 2027 chce mít až čtvrtinu veškeré produkce právě v Indii.

Žádné oficiální obvinění z čínského vměšování zatím nepadlo, ale načasování i okolnosti nahrávají verzi, že Peking se snaží udržet kontrolu nad tím, co se mu pomalu, ale jistě rozpadá mezi prsty. Apple teď stojí před složitým rozhodováním – pokračovat v přesunu výroby za každou cenu, nebo se dočasně smířit s tím, že Čína ještě neřekla poslední slovo.