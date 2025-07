Apple slaví 10 let Apple Music ve velkém stylu

Apple Music slaví výročí. Apple proto včera oznámil otevření zcela nového studiového komplexu v Los Angeles a odstartoval speciální programy k oslavě 10. výročí své streamovací služby Apple Music. Nové studio v kalifornském Culver City má rozlohu přes 1 400 metrů čtverečních a rozkládá se na třech patrech. Je navrženo jako „tvůrčí kampus“ s cílem podpořit vznik uměleckého obsahu a inovací v oblasti prostorového zvuku. Součástí komplexu jsou rovněž dvě moderní rozhlasová studia s podporou Spatial Audio pro uspořádání rozhovorů, živých vystoupení či neformálních konverzací. Los Angeles se tím stává hlavním bodem sítě studií Apple Music, která jsou k nalezení v New Yorku, Tokiu, Berlíně, Paříži a Nashvillu.

K výročí Apple Music Radio vysílá speciální celodenní program. Ráno začíná retrospektivou „Don’t Be Boring“ s moderátory Zaneem Lowem a Ebro Dardenem. Následuje osmidenní blok „10 Years of Apple Music“ s archivními rozhovory, premiérami skladeb a významnými momenty služby. Oslavy zakončí živý večerní přenos s vystoupeními interpretů, kteří byli pro tuto platformu klíčoví. Od 1. července pak Apple spustí pětidenní odpočítávání 500 nejstreamovanějších skladeb v historii služby. Každý den bude zveřejněno 100 písní a 5. července vyjde finální top 100 playlist. Pro předplatitele je nově dostupná i personalizovaná playlistová novinka „Replay All Tim“, která nabízí přehled nejoblíbenějších skladeb od vstupu do služby.