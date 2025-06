Apple vyvíjí chytrý prsten snů! K čemu všemu bude?

Apple podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg nutně potřebuje nový impuls pro své nositelné produkty, jejichž příjmy v poslední době klesají. V jeho newsletteru Power On navrhuje, že právě chytrý prsten by mohl být ideálním řešením.

Proč zrovna prsten?

Gurman upozorňuje na to, že mnoho lidí jednoduše nechce nosit hodinky – ať už z estetických důvodů, nebo proto, že jsou příliš velké a nepraktické na spaní. Prsten by byl nenápadný a komfortní doplněk, který si uživatelé mohou snadno navléct před odchodem z domu.

Navíc by šlo o něco nového a svěžího. Apple sice pracuje na chytrých AR brýlích s umělou inteligencí, ale ty přijdou až za několik let. Prsten by mohl být rychlým způsobem, jak znovu zaujmout trh a přilákat zákazníky, kterým chytré hodinky připadaly fádní.

Výhodou by bylo i propojení s Apple Watch. Ty totiž kvůli displeji často zahlcují notifikacemi, zatímco prsten by mohl fungovat jako minimalistické zařízení, které pomáhá snižovat závislost na obrazovce.

Perfektní doplněk pro Vision Pro

Jedna z nejzajímavějších možností využití chytrého prstenu je podle Gurmana jeho propojení s XR produkty jako Apple Vision Pro. Headset sice využívá sledování rukou, ale prsten by umožnil přesnější ovládání gesty, a to i v situacích, kdy kamera prsty nevidí.

Meta například pro své brýle Orion plánuje náramek na snímání gest. Apple by mohl nabídnout obdobné řešení v podobě prstenu. Navíc společnost nedávno přiznala, že absence ovladačů byla u Vision Pro chybou, kvůli které prodeje zůstaly za očekáváním. Aktuálně proto spolupracuje se Sony na přidání podpory ovladačů PSVR2. Prsten by do budoucna mohl být logickým krokem pro rozvoj XR ekosystému.

Apple Ring versus Samsung Galaxy Ring

Kdyby Apple chytrý prsten uvedl, znamenalo by to také přímou konkurenci pro Samsung Galaxy Ring, který aktuálně na americkém trhu prakticky nemá velkého soupeře. Vstup Applu a Googlu do segmentu by pravděpodobně vedl ke zlepšení kvality produktů a většímu povědomí o tomto typu zařízení.

Gurman vidí největší potenciál právě v propojení prstenu s AR/VR technologiemi Applu. A i kdyby firma prsten nevydala hned, měla by podle něj minimálně uvažovat o podobném příslušenství jako budoucím vstupním zařízení pro chytré brýle.

Je jasné, že Apple má v rukou příležitost nejen posílit svůj segment wearables, ale i nastavit nový standard pro ovládání rozšířené reality. Zda se do toho pustí, ukážou až příští měsíce.