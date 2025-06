Apple má v rukávu ještě další novinky pro iOS 26! Dorazí ještě do konce roku

Ačkoli se mohlo zdát, že Apple během keynote na WWDC odhalil vše podstatné nebo minimálně vše, o čem se před představením hovořilo, pár funkcí si ještě Apple podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu nechává v rukávu. V nejnovějším vydání newsletteru Power On přišel Gurman konkrétně s tím, že dvě očekávané novinky, konkrétně pak živý překlad přes AirPody a synchronizaci přihlašování k veřejné Wi-Fi napříč zařízeními, sice na WWDC neoznámil, ale počítá s nimi a dorazí až v některé z příštích aktualizací.

První zmíněná funkce by měla umožnit živý překlad konverzace přímo do ucha přes AirPods, a to v reálném čase. Využila by přitom novou funkčnost iOS 26 pro lokální zpracování jazyka. Druhá funkce má zjednodušit připojování k Wi-Fi sítěm s přihlašovacími portály a to například v kavárnách či hotelech. Po přihlášení by se údaje automaticky synchronizovaly napříč celým Apple ekosystémem, díky čemuž by tak bylo využívání těchto typů WiFi celkově jednodušší a rychlejší.

Fotogalerie iOS 26 official 1 iOS 26 official 2 iOS 26 official 3 iOS 26 official 4 iOS 26 official 5 iOS 26 official 6 iOS 26 official 7 iOS 26 official 8 iOS 26 official 9 iOS 26 official 10 iOS 26 official 11 iOS 26 official 12 iOS 26 official 13 iOS 26 official 14 iOS 26 official 15 iOS 26 official 16 iOS 26 official 17 iOS 26 official 18 iOS 26 official 19 iOS 26 official 20 iOS 26 official 21 iOS 26 official 22 iOS 26 official 23 iOS 26 official 24 iOS 26 official 25 iOS 26 official 26 iOS 26 official 27 iOS 26 official 28 iOS 26 official 29 iOS 26 official 30 iOS 26 official 31 iOS 26 official 32 iOS 26 official 33 iOS 26 official 34 Vstoupit do galerie

Pokud se pak ptáte na to, proč Apple dané funkce neoznámil na WWDC, odpověď je poměrně jednoduchá. Podle Gurmana Apple letos zkrátka jen nechtěl opakovat situaci z roku 2024, kdy řadu funkcí oznámil s velkou pompou, ale jejich spuštění se výrazně zpozdilo. Letos se tak firma rozhodla představit jen ty novinky, které jsou skutečně připravené a zbylé si schovává pro podzimní updaty. Obě zmíněné funkce by nicméně měly dorazit buď v iOS 26.1 v říjnu, nebo v iOS 26.2 v prosinci.