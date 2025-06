Zajímavé novinky na Max pro tento týden

< >

Snili jste někdy o své lepší verzi? Stárnoucí hvězda televizních obrazovek Elisabeth Sparkle dostává možnost vyzkoušet zázračnou substanci, díky které může být mladší, krásnější a dokonalejší. Má to jeden háček, musí se dělit o čas. Jeden týden pro ni, jeden týden pro její nové, lepší já, Sue. Každých sedm dní. Dokonalá rovnováha. Snadné, že? Pokud vše dodržíte, co by se mohlo pokazit?

Mocná čarodějnice Ravenna se lstí vetřela do přízně krále prosperující a mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka a posedlost vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil. Ale královna potřebuje mít jistotu, a tak si najme odvážného lovce, který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpátky.