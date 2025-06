Jak na iPhonu vyhledávat zprávy podle data

Používáte svůj iPhone už dlouhé roky, archivujete staré konverzace a teď byste si rádi našli konkrétní zprávu z minulosti? Možná si pamatujete, že vám kamarád psal na Silvestra 2018 něco důležitého, ale kde to jen bylo? Vyhledávání podle data by se hodilo — i když Apple tuto funkci oficiálně nenabízí, již před nějakou dobou se možnosti vyhledávání ve Zprávách výrazně vylepšily. Ukážeme vám, jak na to.

Apple a vyhledávání ve zprávách

Aplikace Zprávy na iPhonu patří k nejpoužívanějším nástrojům iOS uživatelů. Pokud si však neustále zálohujete staré zprávy a konverzace, může být zpětné dohledávání náročné — zvlášť pokud si nepamatujete přesné znění zprávy, ale jen časový rámec. Přímé vyhledávání podle konkrétního data bohužel stále není k dispozici, ale s pomocí nových filtrů a chytrého postupu to lze obejít.

Jak hledat zprávy z určitého období

S příchodem iOS 17 přidal Apple před dvěma lety do nativní aplikace Zprávy možnost efektivněji vyhledávat — pomocí filtrů, rozšířeného zobrazení výsledků a kombinací klíčových slov. Přestože nelze jednoduše zadat např. „leden 2020“ a dostat všechny zprávy z tohoto měsíce, můžete k datu efektivně přiblížit pomocí několika chytrých kroků. Důležité je kombinovat jméno kontaktu, klíčová slova a možnost Zobrazit vše, která odkryje větší část historie konverzace. Díky chronologickému zobrazení tak můžete rychle najít zprávy z určité doby.

Otevřete aplikaci Zprávy na svém iPhonu.

Potáhněte prstem dolů kdekoliv v seznamu konverzací, čímž se zobrazí vyhledávací pole.

Do vyhledávacího pole napište jméno osoby, se kterou si chcete zprávu dohledat.

Klepněte na volbu „Zprávy s [jméno]“ ve výsledcích.

Zobrazí se část zpráv. Klepněte na možnost „Zobrazit vše“.

Nyní můžete procházet konverzaci chronologicky – zprávy jsou řazeny podle data, takže stačí listovat k požadovanému období.

Fotogalerie iMessage iPhone vyhledat zpravy podle data 1 iMessage iPhone vyhledat zpravy podle data 2 iMessage iPhone vyhledat zpravy podle data 3 Vstoupit do galerie

I když iPhone (zatím) nenabízí přímé vyhledávání podle data, s trochou šikovnosti a znalostí se k požadované zprávě dostanete rychleji než dřív. Kombinace jména kontaktu, klíčových slov a rozšířeného zobrazení zpráv vám umožní rychle prolistovat konverzaci a najít přesně to, co hledáte — bez nekonečného scrollování od nejnovějších zpráv.