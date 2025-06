Alza přivezla do Prahy LEGO formuli v měřítku 1:1. Je obří, detailní a neuvěřitelně působivá

Alza.cz láká fanoušky Formule 1 i stavebnic LEGO na mimořádnou podívanou. Ve svém pražském showroomu v Holešovicích totiž nyní vystavuje model monopostu Ferrari SF-24 v životní velikosti, sestavený z téměř 400 000 LEGO kostek. Tento unikát, který se poprvé představil při slavnostní jízdě jezdců F1 v Miami, si zákazníci mohou naživo prohlédnout konkrétně od 28. června. Model je součástí globálního turné a Alza k této příležitosti připravila také tematickou akci včetně slev na vybrané LEGO stavebnice, soutěže o podepsané sety a exkluzivních novinek. Na to, jak samotná instalace formule ve showroomu vypadala, se můžete podívat v galerii níže. Stojí to totiž rozhodně za to.

LEGO patří dlouhodobě k nejprodávanějším značkám v nabídce Alzy, přičemž velký zájem letos zaznamenaly zejména modely z řady Speed Champions. Například stavebnice Ferrari SF-24 F1 se během pár měsíců prodalo přes 7 000 kusů. Kromě toho jsou v kurzu i botanické sety či licencované série jako Star Wars nebo Pán prstenů. Alza chystá i exkluzivní novinky – například novou květinu, která bude odhalena 2. července.

