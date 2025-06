Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost

< >

Movie Tracker: What to Watch je praktická a přehledná aplikace pro iPhone, iPad i Mac, která pomůže každému filmovému fanouškovi udržet pořádek ve světě filmů a seriálů. Díky možnosti vytvářet si vlastní seznamy snadno zaznamenáte, co vás láká zhlédnout, a už nikdy nezapomenete na tip od kamaráda nebo zajímavý trailer. Aplikace nabízí podrobné informace, upoutávky i krásné obaly titulů a k tomu navíc ukáže, kde je aktuálně možné filmy či pořady legálně sledovat, půjčit nebo koupit. S Movie Trackerem se plánování filmových večerů stává radostí a hledání obsahu otázkou několika klepnutí.