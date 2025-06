Policie odhalila tajný sklad falešných iPhone a AirPods. Muži hrozí až 5 let vězení

Úřady v okrese Essex obvinily 63letého muže z města Woodland Park, který podle vyšetřovatelů prodával více než sto padělaných produktů od Applu. Policie zabavila falešné iPhony, AirPody, nabíjecí kabely a adaptéry, které se nápadně podobaly originálům včetně jejich obalů. Zásah byl proveden v rámci programu na vymáhání práv duševního vlastnictví, který je financován americkým ministerstvem spravedlnosti. Muž byl zatčen 5. června a ihned obviněn. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu tři až pět let vězení.

Apple na svých stránkách opakovaně varuje před necertifikovaným příslušenstvím. Neoriginální nabíječky a kabely mohou často vést k přehřátí, selhání zařízení, nebo dokonce požáru. Na fotografii zveřejněné portálem NJ.com jde vidět, že zabavena byla sluchátka, obaly a elektronika. Zásah na obviněného byl možný i díky finanční podpoře federální vlády, a to konkrétně programu amerického Úřadu pro podporu spravedlnosti (Bureau of Justice Assistance). Vyšetřování stále probíhá a úřady zkoumají, zda měl obviněný i dodavatele. Není tedy vyloučeno, že přibudou další obvinění. Apple radí nakupovat výhradně u autorizovaných prodejců a dávat si pozor na příslušenství, které je nezvykle levné nebo baleno neobvykle. Pokud má někdo v tomto konkrétním případě podezření, že koupil padělaný produkt, měl by kontaktovat tamní policii nebo podat podnět přes Národní koordinační centrum pro ochranu práv duševního vlastnictví (IPR Center). Koupili jste někdy padělaný produkt?