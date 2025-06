Podívejte se, jak úžasně bude v ruce vypadat černý iPhone 17 Air

V posledních týdnech začíná fanouškovským světem Apple kolovat čím dál tím víc obrázků znázorňujících to, jak by měly vypadat nový iPhone 17, 17 Air či 17 Pro. Zatímco některé tyto snímky jsou odtrženy od reality opravdu značně, jiné ji jsou naopak s přihlédnutím k informacím, které již dříve unikly, opravdu blízké. Přesně to lze ostatně říci i o dvojici snímků, které sdílel na svém účtu na X leaker Majin Bu. Ty zachycují konkrétně černý iPhone 17 Air zezadu a to velmi realisticky.

Z předešlých úniků informací již velmi dobře víte, že zatímco záda iPhone 17 se mezigeneračně prakticky nezmění, zadní fotomodul iPhone 17 Pro (Max) dozná meziročně poměrně zásadních změn, konkrétně pak ve formě celkového zvětšení do šířky. iPhone 17 Air pak bude mít fotomodul podobný, byť, nižší. I u něj ale Apple vsadí na modul, který se bude rozpínat od jednoho boku telefonu ke druhému.