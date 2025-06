iOS 26 vám umožní obnovit iPhone bez Macu nebo jiného počítače

Společnost Apple s příchodem iOS 26 opět zjednodušuje život uživatelům iPhonů. Nejnovější verze systému totiž přináší zcela novou funkci Recovery Assistant, která umožní obnovit a opravit zařízení bez nutnosti připojení k Macu nebo PC.

Recovery Assistant se poprvé objevil už v první betaverzi iOS 26, ale Apple tuto funkci detailněji popsal až v poznámkách k druhé betě. Podle oficiálního popisu se jedná o nový způsob, jak vrátit iPhone do funkčního stavu v případě, že se nespustí tak, jak by měl. Pokud systém při startu narazí na chybu, automaticky přejde do speciálního Recovery režimu, ve kterém se pokusí zjistit příčinu a problém rovnou vyřešit.

Na obrazovce se v takovém případě objeví upozornění na to, že iPhone při spouštění narazil na problém a byl za účelem diagnostiky a opravy spuštěn ve speciálním Recovery režimu, v jehož rámci dojde k vyhledání problémů a pokusu o jejich opravu. Zajímavostí je, že uživatel nemusí k opravě používat počítač — stačí mu jiný Apple produkt, například iPad. Obnovení se spustí přímo z menu v pravém horním rohu obrazovky v Recovery režimu. Na druhém zařízení se pak už jen sledují pokyny k stažení a instalaci nejnovější verze iOS na problémovém iPhonu.

Tento krok navazuje na funkci, kterou Apple poprvé představil už u modelů iPhone 16, ale s iOS 26 se stává dostupnou pro širší spektrum zařízení. Pro uživatele to znamená méně stresu, pokud se telefon zablokuje nebo nechce nastartovat — nyní stačí mít po ruce jiný Apple produkt a během pár minut může být vše zase v pořádku.

Novinka je dalším důkazem toho, že se Apple snaží svým uživatelům maximálně zjednodušit údržbu a řešení technických potíží bez nutnosti odborného zásahu. S iOS 26 se tak správa a obnova iPhonu stává ještě intuitivnější a dostupnější pro každého.