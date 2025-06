iPhone 17 Pro má dostat nový systém chlazení! Tato uniklá fotka to potvrzuje

Apple chystá pro své příští vlajkové modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max výraznou novinku, která by měla jednou provždy skoncovat s jejich přehříváním. Podle známého leakera vystupujícího pod přezdívkou Majin Bu by totiž měl být v útrobách těchto modelů vůbec poprvé použit parní komorový chladicí systém, tedy technologie, kterou už nějakou dobu používá řada špičkových Android telefonů, například Samsung Galaxy S25 Ultra. O tomto typu chlazení se v souvislosti s novými modely iPhone šušká již dlouho, přičemž nyní přichází poměrně zásadní potvrzení.

Na první pohled by měla tato nenápadná změna mít v praxi obrovský dopad především u náročnějších úkonů, jako je dlouhodobé hraní her, renderování videa nebo práce s rozšířenou realitou. Nasazení tohoto řešení pak má potvrzovat uniklá fotka měděné chladicí destičky, která má být součástí nového systému. Prohlédnout si ji můžete v galerii níže.

Parní komora funguje na poměrně jednoduchém principu. Jde o tenkou uzavřenou kovovou kapsli s malým množstvím kapaliny uvnitř, která se při zahřívání odpaří, rozptýlí po ploše komory a následně kondenzuje zpět. Tento cyklus pomáhá efektivněji odvádět teplo například od čipu. V případě iPhone se tedy bavíme o chlazení A19 Pro, jelikož právě ten by měl novinku pohánět.

Pokud by se tato informace potvrdila, šlo by o první iPhony v historii, které budou vybaveny touto technologií. Doposud Apple spoléhal spíše na grafitové pláty, které ale nemají zdaleka tak vysokou efektivitu odvodu tepla. Vzhledem k rostoucím nárokům uživatelů (i aplikací samotných) však dává přechod na pokročilejší řešení stále větší smysl. Je ale potřeba jedním dechem dodat, že Majin Bu má smíšenou úspěšnost, co se týče úniků z Applu. Nedávno se mu sice povedlo přesně předpovědět novou nabídku stylového menu v iPadOS 26, ale zároveň se zmýlil například s tvrzením, že Stage Manager se dostane na iPhony s USB-C. Nechme se tedy překvapit, čeho se nakonec dočkáme.