Apple začal v EU k iPhone a iPad přidávat energetické a bateriové štítky!

Apple v zemích Evropské unie provedl na svém webu drobnou, ale z hlediska legislativy poměrně zásadní změnu. V reakci na nová pravidla, která dnes vstoupila v platnost, začal ke svým iPhonům a iPadům přidávat energetické a bateriové štítky, které informují o účinnosti, výdrži i opravitelnosti zařízení.

Nový energetický štítek se objevil nejen na produktových stránkách jednotlivých zařízení, ale také přímo na stránkách nákupu. Fyzicky pak bude přibalen i k prodávaným zařízením. Na první pohled připomíná známé štítky z domácích spotřebičů, kde hodnotí energetickou účinnost v rozmezí od A (nejlepší) po G (nejhorší). Apple ale upozorňuje, že některé metodiky testování stanovené Evropskou komisí jsou zatím poněkud nejednoznačné, a proto se rozhodl postupovat opatrně.

Ačkoli podle Applu dosahují aktuální modely iPhonů na základě jejich vlastních testů nejvyšší možné známky „A“, firma se rozhodla dobrovolně zařadit zařízení do kategorie „B“. Důvodem je snaha předejít situaci, kdy by nezávislý tester s jiným výkladem pravidel mohl zařízení ohodnotit hůře, což by mohlo vést ke zbytečnému zmatku. Podobně byly preventivně upraveny i výsledky testů odolnosti při opakovaných pádech.

Vedle účinnosti baterie štítek zobrazuje také životnost na jedno nabití, odolnost zařízení vůči vodě a prachu (IP certifikace), mechanickou odolnost, opravitelnost a také počet plných nabíjecích cyklů, na které je zařízení dimenzováno. Všechny tyto informace Apple uvádí na základě svého výkladu nové evropské metodiky.

Pokud si otevřete stránky Applu v některé z unijních zemí, najdete štítek jednoduše kliknutím na barevnou ikonku podobnou visačce, kterou uvidíte na stránkách všech prodávaných modelů. Kromě samotného štítku je k dispozici také podrobný informační list ve formátu PDF, který obsahuje ještě více technických detailů, například kapacitu baterie v mAh, tvrdost displeje podle Mohsovy stupnice, nebo třeba zaručenou dobu dostupnosti bezpečnostních aktualizací.

Kompletní databázi štítků nejen od Applu najdete také přímo na webu Evropské komise, která celý systém zavedla. Apple sice přistupuje k celé věci se svou tradiční dávkou obezřetnosti, ale i tak jde o posun směrem k větší transparentnosti a informovanosti zákazníků, a to se počítá.