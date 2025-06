„Předstírej, že jsi můj šéf“: Jak vylepšit výsledky od AI přidělením rolí

Umělá inteligence, zejména v podobě nástrojů jako ChatGPT, se stala běžným pomocníkem v práci, studiu i každodenním životě. Umí psát texty, překládat, shrnovat informace nebo simulovat rozhovor. Mnozí uživatelé však často netuší, že tato AI dokáže být ještě mnohem šikovnější – stačí jí správně přidělit roli. Co to znamená? A jak na to? Připravili jsme pro vás praktický návod, jak z ChatGPT vytěžit maximum.

Proč přidělovat AI roli?

Přidělovat AI roli má velký význam, protože ChatGPT si můžete představit jako všestranného zaměstnance — když mu jasně určíte, co má dělat a jak se má chovat, získáte mnohem kvalitnější a přesnější výsledek. Jinými slovy, dobré zadání je polovina úspěchu. Správně zvolená role zpřesní odpovědi, zrychlí spolupráci a pomůže vám snadněji dosáhnout konkrétního cíle.

Jak správně přidělovat role?

Základem je krátká a výstižná věta ve stylu „Chci, abys jednal jako…“, která jasně definuje roli, do níž chcete ChatGPT postavit. K této větě vždy připojte stručné, ale konkrétní instrukce, co má AI dělat, jak má odpovídat a co naopak vynechat nebo nedělat. Čím srozumitelnější a podrobnější pravidla zadáte, tím spolehlivější a užitečnější bude výsledek. Nebojte se upřesnit i tón, styl nebo formát odpovědi — vaše pokyny jsou klíčem k tomu, aby AI fungovala přesně podle vašich představ.

Příklady rolí, které zvládne ChatGPT

Virtuální učitel

„Chci, abys jednal jako učitel angličtiny. Vysvětluj gramatiku jednoduše a odpovídej na moje otázky jasně a stručně.“

Personalizovaný kouč

„Chci, abys byl můj motivační trenér. Potřebuji rady, jak se soustředit na studium a udržet si disciplínu.“

Simulátor konzole nebo nástroje

„Jednej jako terminál Linuxu. Odpovídej jen výstupem příkazů, bez vysvětlení.“

Turistický průvodce

„Chci, abys mi navrhl výlet podle mé aktuální polohy. Hledám muzea v Praze.“

Překladatel a korektor

„Jednej jako anglický překladatel a stylistický korektor. Přelož následující větu do elegantní angličtiny.“

Komik nebo moderátor

„Buď stand-up komik. Vymysli vtipnou scénku na téma současná politika.“

Virtuální asistent

„Naplánuj mi schůzky na tento týden a doporuč mi, kdy si udělat volno.“

Nebojte se být konkrétní

Abyste využili role naplno, pište své pokyny co nejkonkrétněji a nebojte se AI přesně popsat, co má odpovídat a co naopak raději vynechat. Nebojte se také testovat a postupně své zadání upřesňovat — pokud výsledek neodpovídá vašim představám, stačí instrukce doplnit nebo přeformulovat. A nezapomeňte, že můžete různé role i kombinovat: potřebujete, aby ChatGPT fungoval zároveň jako překladatel i editor? Klidně to napište v jednom zadání a AI se podle toho přizpůsobí.

Můžete si také zkusit vytvořit a uložit vlastní „knihovnu rolí“, které používáte nejčastěji. Ušetří vám to čas a usnadní práci.