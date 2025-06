Proč se iPad a Mac nikdy nespojí? Apple to vysvětlil

Federico Vittici ze serveru MacStories, známý svou láskou k iPadu jako hlavnímu pracovního zařízení, nedávno vedl obsáhlý rozhovor s šéfem softwarového inženýrství Applu Craigem Federighim. Společně se ponořili do detailů o iPadu a změnách, které přinese iPadOS 26 na podzim.

iPadOS 26 má konečně pořádný multitasking

Federighi přiznal, že vyladit multitasking na iPadu byla dlouholetá práce plná experimentů. „Zjistit, jaký multitasking je pro toto zařízení ten pravý, a jak jej propojit s jeho jedinečností, vyžadovalo pečlivé zkoumání,“ uvedl Federighi s tím, že sám iPad používá „každý den a vlastně neustále“.

Apple chtěl uživatelům ušetřit starosti s ručním spravováním aplikací, což vedlo k první verzi Slide Over a Split View – tyto funkce ale byly omezené. Podle Federighiho je zachování jednoduchosti a dotykové interaktivity na iPadu vždy prioritou číslo jedna.

Když v roce 2022 přišel Stage Manager, iPad a jeho systém už byly dostatečně etablované a vývojáři chápali, že iPad je odlišný od Macu. Proto si Apple mohl dovolit nabídnout víc možností multitaskingu těm, kteří je chtěli. Federighi připustil, že pokud by měl iPad od začátku klasickou nabídku jako Mac, vývojáři by do ní spoustu funkcí schovali – a Apple chtěl zachovat jednoduché prostředí.

Hlavní je jednoduchost

„Kdyby měl iPad od začátku menu bar jako Mac, vývojáři by přirozeně řekli: ‚Spoustu funkcí dám jen sem.‘ A právě tyto možnosti určují, co vývojáři vytvoří. Díky jednoduchosti se na iPadu podařilo vytvořit úžasné aplikace s intuitivním ovládáním,“ vysvětlil Federighi.

Po letech sbírání zkušeností Apple přišel s novým multitaskingem v iPadOS 26, aby vyhověl různým skupinám uživatelů – těm, kteří chtějí jednoduché prostředí, i těm, kteří potřebují více kontroly a funkčnosti. „Dospěli jsme k bodu, kdy jsme si řekli: ‚Pojďme to těmto uživatelům dát‘“ dodal Federighi.

Podle něj je důležité nenechat se svést k prostému převzetí funkcí z Macu. „Musíme najít samotnou podstatu iPadu a představit si, jak by fungovala práce s okny na dotykovém zařízení, kdyby Mac nikdy neexistoval,“ řekl.

Federighi přirovnal snahu spojit iPad a Mac k nešťastnému kompromisu: „Někdo řekl: ‚Lžíce je skvělá, vidlička taky, tak je spojíme.‘ Výsledkem je ale pak hybrid – ani pořádná lžíce, ani dobrá vidlička. A my nechceme nabízet tyto hybridy,“ prohlásil. Dodal, že iPad se může inspirovat prvky z Macu, ale neměl by nikdy přímo běžet na macOS.

Celý rozhovor s Federighim najdete na MacStories.