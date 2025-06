iPhone 17 nové barvy unikly na internet! Po jaké sáhnete?

Apple podle všeho testuje dvě zbrusu nové barevné varianty pro základní model iPhonu 17, konkrétně fialovou a zelenou. S touto informací přišel známý leaker Majin Bu, který ale současně dodává, že se do finální nabídky s největší pravděpodobností dostane jen jedna z těchto barev, přičemž větší šance má údajně právě fialová.

Současný iPhone 16 v základní verzi je dostupný v pěti odstínech, přesněji řečeno ultramarínové, tyrkysové, růžové, bílé a černé. Nové barvy by tak mohly přinést vítané oživení a možná i návrat k výraznější barevnosti, kterou si mnozí uživatelé v minulosti oblíbili. Co se týče důvěryhodnosti leakera, Majin Bu má na kontě několik trefených i několik nepřesných úniků. Nedávno například správně odhalil příchod Macovské lišty do iPadOS 26, ale zároveň mylně tvrdil, že Stage Manager dorazí i na iPhony s USB‑C.

Hardware (ne)potěší?

K hardwarové výbavě základního iPhonu 17 se nedávno vyjádřil i analytik Jeff Pu, který očekává, že novinka bude osazena čipem A18 – tedy stejným, jaký tepe i v iPhonu 16. Čip má být stále vyráběn 3nm procesem TSMC N3E. Ani v oblasti paměti se prý změny konat nebudou, jelikož 8 GB RAM zůstane zachováno.

Designem se má iPhone 17 základní verze příliš nelišit od svého předchůdce. Větší posun ale údajně čekáme u displeje – ten by měl nabídnout obnovovací frekvenci 120 Hz místo dosavadních 60 Hz, a také lepší 24Mpx přední kameruoproti stávající 12Mpx. Zvětšení se má dočkat i samotný panel – z 6,1″ na 6,3″, jak tvrdí display analytik Ross Young.

Apple by měl novou generaci iPhonů odhalit opět tradičně v září. A i když základní „sedmnáctka“ nebude revolucí, několik příjemných novinek si přece jen přichystá, ať už jde o kvalitnější přední kameru, vyšší obnovovací frekvenci nebo možná právě nový kabátek v podobě fialové barvy.