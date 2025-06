Apple se urazil! Známý novinář promluvil, co se dělo v zákulisí WWDC

Po celou dekádu, od roku 2015 do roku 2024, Apple vždy vyslal své vrcholné manažery na rozhovor s Johnem Gruberem v rámci jeho speciální WWDC epizody podcastu The Talk Show. Loni například na jeho pódiu v kalifornském divadle v San Jose diskutovali o Apple Intelligence šéf softwarového inženýrství Craig Federighi, šéf marketingu Greg Joswiak a hlavní inženýr AI John Giannandrea.

Apple poprvé odmítl

Letos však tato tradice náhle skončila — Apple Gruberovu pozvánku odmítl. A to krátce poté, co Gruber zveřejnil na Daring Fireball ostrý příspěvek, ve kterém obvinil Apple, že na WWDC 2024 „odvyprávěl příběh, který nebyl pravdivý“. Měl na mysli prezentaci personalizované Siri, která byla dle něj tehdy daleko od reálného dokončení a nyní je odložena. Podle Grubera tento přístup poškodil důvěryhodnost Applu a může ukazovat na hlubší vnitřní problémy.

Apple se podle všeho s kritikou neztotožnil. V nejnovější epizodě podcastu Channels řekl Gruber novináři Peterovi Kafkovi z Business Insider, že Apple byl „nešťastný“ z jeho blogu a považoval jej za nespravedlivý.

Gruber: Odmítnutí je moje výhra

Pro Grubera to ale paradoxně není prohra — naopak. „Nechci znít neskromně, ale myslím, že jejich rozhodnutí nedělat letos můj pořad je pro mě totální výhra a pro ně velká ztráta,“ prohlásil Gruber.

Proč si to myslí? „Podle mě to potvrzuje moji nezávislost,“ vysvětlil. „A víc než že by to vypadalo dobře pro mě, tak to vypadá špatně pro ně.“

Letos tak Gruber pro svou speciální WWDC epizodu nahradil špičky Applu dvěma známými jmény z oboru: rozhovor vedl s Joannou Stern z The Wall Street Journal a Nilayem Patelem z The Verge.

Tento krok opět ukazuje, jak napjaté mohou být vztahy mezi Applem a nezávislými technologickými komentátory, i když jde o osobnosti, které firmu dlouhodobě podporují, ale zároveň dokážou tvrdě kritizovat.