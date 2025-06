Apple chce pro budoucí iPhone Air superúsporný displej

Apple to s maximalizací výdrže budoucích modelů iPhone myslí a to nejen u čipů, ale i u samotných displejů. Podle nových informací korejského serveru The Elec totiž cupertinská společnost plánuje v roce 2027 nasadit zcela novou generaci OLED panelů s označením LTPO3, která by mohla výrazně zlepšit výdrž baterie. A jako první by se jí měl dočkat iPhone Air, což má být vůbec první extrémně tenký model v historii iPhonů.

Displeje jako klíč k delší výdrži

Apple v posledních letech používá u vybraných modelů iPhonů tzv. LTPO OLED displeje, které umožňují například adaptivní obnovovací frekvenci až na 1 Hz, a tedy úsporné always-on zobrazení. I přesto však Apple zatím kombinuje dva typy tranzistorů – jeden rychlý, ale energeticky náročný, druhý pomalejší, ale výrazně úspornější. A právě tady má v roce 2027 přijít velká změna.

Nový LTPO3 panel by totiž měl využívat efektivní tranzistory na bázi oxidových polovodičů nejen pro řízení, ale i pohon pixelů. Výsledek? Ještě nižší spotřeba energie, zejména při nízké obnovovací frekvenci. Právě to se hodí třeba při zobrazení hodin na zamknuté obrazovce. Apple už údajně tuto technologii testoval v letošních Apple Watch Series 10, což mu podle zákulisních informací dodalo dostatek jistoty k tomu, aby ji mohl nasadit i na větší iPhony.

iPhone Air jako první vlaštovka

Zatímco modely iPhone Pro mají dost místa na větší baterii, budoucí iPhone Air bude na prostoru šetřit, kde se dá. Apple se prý proto rozhodl právě u tohoto modelu nasadit LTPO3 displej jako první, protože energetická efektivita zde bude klíčová. U tenkých zařízení totiž každý ušetřený miliwatt znamená prodloužení výdrže, a to bez nutnosti navyšovat kapacitu akumulátoru.

Zajímavostí je i to, že displeje pro nový iPhone mají vyrábět Samsung a LG. Obě firmy však kvůli nové architektuře zřejmě budou muset výrazně investovat do modernizace výrobních linek. U Samsungu to pravděpodobně nepředstavuje problém, u LG ale bude adaptace o něco náročnější, protože vyrábí méně OLED panelů než jeho jihokorejský konkurent.

Rozhodne se už brzy

Apple by měl o nasazení LTPO3 panelu definitivně rozhodnout už ve třetím čtvrtletí roku 2025, aby dali výrobci dostatek času na přípravu sériové výroby. Pokud vše půjde podle plánu, nový iPhone Air s revolučním displejem dorazí na podzim 2027 jako součást řady iPhone 18.