Do WhatsApp míří reklamy! Jak moc budou otravné?

Po letech spekulací se stává skutečností: WhatsApp oficiálně spustil reklamy přímo v aplikaci. Společnost Meta oznámila tuto změnu na oficiálním blogu a podle informací se reklamy zobrazí všem uživatelům postupně od dnešního dne.

Kde a jak reklamy uvidíte

Naštěstí se reklamy zatím nebudou objevovat v soukromých konverzacích. Namísto toho se integrují do záložky Aktuality, konkrétně do funkce Stav (obdoba Stories na Instagramu) a také do seznamu Kanálů. Pokud znáte reklamy ve Stories na Instagramu, víte, co čekat – zkušenost bude velmi podobná i ve WhatsAppu. V seznamu Kanálů se navíc začnou zobrazovat sponzorované kanály.

Co to znamená pro vaše soukromí

WhatsApp tvrdí, že celá reklamní platforma je navržena „co nejvíce soukromě“. Podle detailů ale budou k cílení reklam použity některé vaše osobní údaje, jako je město, jazyk, sledované kanály nebo způsob interakce s reklamami. Pokud máte WhatsApp propojený s Accounts Center od Meta, využijí se i data z dalších platforem.

Prozatím se reklamy omezují jen na tyto dvě formy. Je však otázkou času, kam se tento nový reklamní model ve WhatsAppu posune dál – zvlášť když Apple v iOS 26 přináší funkce inspirované právě WhatsAppem.