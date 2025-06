iOS 26 naznačil blížící se příchod ohebného iPhone!

Na příchod prvního ohebného iPhone čeká svět už dlouhé roky. Že Apple na jeho vývoji pracuje se totiž proslýchá už opravdu dlouho, avšak doposud jsme žádný větší hmatatelný důkaz neměli. Jenže teď jsme se možná dočkali vůbec nejpřímějšího náznaku. A to přímo od Applu, i když velmi nenápadně.

Na letošní WWDC totiž vývojáři dostali informace o změně, která se s příchodem iOS 26 SDK dotkne všech aplikací. Nově se totiž aplikace nebudou automaticky škálovat nebo „letterboxovat“ na nových typech zařízení, jako tomu bylo doposud. Jinými slovy: systém už nebude dočasně „maskovat“ neoptimalizované rozhraní, ale vývojáři budou muset s novými poměry displejů počítat rovnou.

A právě tohle je klíčové. Apple totiž tento režim nasazuje jen tehdy, když se chystá zásadní změna formátu zařízení. Naposledy jsme něco podobného viděli při přechodu na delší iPhony nebo nové iPady. A jak se nyní zdá, Apple opět mluví o „novém hardwaru s novou velikostí displeje“.

V kombinaci s tím, že se už delší dobu mluví o skládacím iPhonu, začíná dávat všechno smysl. Podle známého leakera z čínského Weiba má mít prototyp vnitřní obrazovku s poměrem stran 14.1:10 a vnější 14.6:10, což jsou formáty, které v žádném současném iPhonu nenajdeme. Pro srovnání: běžné iPhony mají 19.5:9, iPady 3:4 nebo 16:23.

Změna v iOS 26 tak může být první přímou přípravou na zařízení, kde by staré škálování jednoduše vypadalo špatně třeba právě na skládacím displeji. A ačkoliv Apple samozřejmě nic oficiálně nepotvrdil, je tahle drobná úprava v systému možná nejjasnějším signálem, že se v Cupertinu opravdu něco chystá. Vývojářům tak Apple jasně vzkazuje, že pokud jejich aplikace nejsou připravené na netradiční rozměry, měli by to co nejdřív napravit.