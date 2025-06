Využijte AirPods na maximum s těmito tipy a triky

< >

AirPody vám umožní něco, co byste dříve mohli jen těžko realizovat bez rozbočovače – a to sdílení zvuku s dalším párem sluchátek. Pokud máte chuť se s někým podělit o oblíbený playlist nebo si společně užít film třeba během cesty vlakem, stačí oběma nasadit AirPody a na iPhonu otevřít Ovládací centrum. Na přehrávací kartě klepněte na ikonku sluchátek a zvolte možnost „Sdílet zvuk“. Poté přiblížíte druhý pár AirPodů k telefonu a během chvilky si oba užijete stejný audio zážitek – každý ve svých sluchátkách.

Nechte Siri číst za vás

Jestli trávíte hodně času řízením nebo jen nemáte chuť neustále sahat po telefonu, může se vám hodit funkce, která vám přes AirPody přečte oznámení. Siri vám tak může do ucha diskrétně sdělit příchozí zprávy nebo upozornění z vybraných aplikací, aniž byste se museli podívat na obrazovku. Stačí jít do Nastavení > Oznámení, najít sekci Siri a zvolit Informovat o oznámeních. Tam aktivujte možnost Sluchátka a je to – budete v obraze i s rukama v kapse.