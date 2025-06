Označení iPhone od MagSafe nabíječky je čím dál tím víc viditelné

iPhone 16 Pro mám 9 měsíců během kterých jej používám v originálním obalu Beats a nabíjím jej přes MagSafe 2. generace. Vše co používám jsou tedy originální produkty od společnosti Apple. Přesto se mi již po pár týdnech používání objevilo okolo loga Applu na zadní straně telefonu viditelné kolečko. Již tehdy jsme o tom informovali, ovšem bylo to v době, kdy bylo kolečko ještě jen nepatrně viditelné a bylo to spíš k zasmání než něco, co by měl člověk nějak významně řečit. O pár měsíců později je již však nepřehlédnutelné a kolečko jenž má stejný průměr jako MagSafe nabíječka je čím dál tím víc vidět. Telefon můžete vyčistit jak chcete a přesto nezmizí.

Vůbec poprvé se tento problém objevil u iPhone 12 Pro, kdy se však kolečko objevovalo na originálních obalech od Applu, nikoli přímo na telefonu. Apple následně až u iPhone 15 Pro potvrdil, že se tyto stopy mohou objevit také na iPhone a je to podle něj způsobeno magnety, které tlačí na šasi telefonu a časem tento tlak vyvolává viditelné značky na povrchu iPhone. Je škoda, že Apple ani po letech, kdy ví, že se tento problém objevuje nijak nereaguje a neřeší jej. Navíc jak máme potvrzeno z autorizovaných servisů, tak reklamace není v těchto případech většinou uznána. Nezbývá než se smířit s tím, že si koupíte telefon za 1200€ a po pár měsících se vám na něm objevuje čím dál tím patrnější kolečko. Telefon je tak taktéž znehodnocen i v případě dalšího prodeje, protože logicky si každý raději koupí telefon, který podobné věci nemá.