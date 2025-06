Jak mě mé okolí čím dál tím víc utvrzuje v tom, že přejít z iPhone na Android už prostě nejde

Přestože jsem fanouškem Applu a zároveň již řadu let šéfredaktorem magazínu, který se právě dění okolo Applu věnuje, troufám si o sobě říci, že nejsem zaslepencem, který vnímá Apple jako zcela dokonalého výrobce elektroniky. Ba právě naopak, mnoho produktů konkurence ať už hardwarových či softwarových se mi leckdy líbí víc nebo mi minimálně přijdou opravdu zajímavé a klidně i pokrokovější než to, co nabízí Apple.

Jeho produktů jsem však již roky věrný „na mnoha frontách“, což pro mě znamená lidově řečeno to, že si mě Apple dost „zaháčkoval“ a já bych tak z jeho světa odcházel docela stěží. To proto, že naši domácnost máme postavenou na HomeKitu, fotky si sdílíme přes iCloud alba, využíváme Apple TV, voláme si přes FaceTime či vysílačku na Apple Watch a tak bych mohl ještě chvíli pokračovat. Čím dál častěji však ve svém okolí vidím i lidi, kteří sice takto zaháčkování nejsou, ale přesto absolutně o přechodu na jiný telefon neuvažují.

Zkrátka dobře funguje, tak proč to měnit

Důvod je pak ve výsledku jednoduchý a z velké části shodný i s tím mým – tedy, že iPhone, potažmo iOS a služby na něj navázané zkrátka dobře fungují a člověk tak nemá vůbec chuť, ani myšlenku přejít. V poslední době měnilo v mém blízkém okolí telefon poměrně dost lidí, ať už to bylo kvůli jeho stáří či stavu (bohužel, experti s naprosto rozsekanými displeji s chybějícími částmi skla jsou stále mezi námi), přičemž ani v jednom případě se nestalo, že by šli z iPhonu na jiný telefon než na iPhone. A to i přesto, že se jednalo o lidi, kteří nemají peněz na rozhazování a pořízení nového iPhonu chtě nechtě pocítí.

Když jsem se s nimi bavil o tom, proč chtějí iPhone, jelikož se na mě velmi často obrací s prosbou o radu ohledně výběru, odpověď byla vždy víceméně jedna a ta samá. iPhone je pro ně ztělesněním spolehlivosti, přívětivosti a dlouhodobé výdrže a to jak z hlediska technického, tak i softwarové podpory. Poměrně dost mě pak překvapilo, že takřka nikdo příliš neřešil konkrétní technické specifikace, nebo je minimálně neřešil jako hlavní kritérium. Hlavním kritériem totiž bylo ve výsledku jen to, aby se jednalo o iPhone, tedy ztělesnění spolehlivosti, přičemž vše navíc pak už je „jen“ vítaný bonus, který samozřejmě ne každý využije a ocení.

Inovace? Proč, když je většina lidí nepotřebuje

Právě tyto mé osobní zkušenosti mě tak přiměly se v poslední době zamyslet nad tím, zda vůbec můžeme od Applu očekávat do budoucna nějaké větší inovace, když si ve světě již vydobyl natolik silnou pozici, že jsou mu lidé věrni prostě jen proto, že má kvalitní produkty, ale zda se jedná o iPhone 15, 16e či 16 Pro Max je do jisté míry vedlejší, jelikož to hlavní gro je pořád ten jeden spolehlivý telefon.

Jasně, nějaké ty ohebné modely do budoucna velmi pravděpodobně přibudou, stejně jako inovace v oblasti displejů, fotoaparátů a tak podobně. Myslím si však, že tyto upgrady hlavním prodejním argumentem nebudou, protože ani teď to za mě pro spoustu lidí technické specifikace nejsou. Bohatě totiž stačí, že si jdu koupit „ten spolehlivý iPhone“.

Dobrým příkladem mohou být v tomto směru třeba Apple Watch. Ty se nějak zásadně nemění už roky, ale přesto se stále prodávají velmi dobře. Proč? Jednoduše proto, že dobře fungují a člověk už tak nějak ví, co od nich čekat a že když po nich sáhne, bude na ně spoleh a dopřejí mu přesně to, co od nich očekává. Totéž v bledě modrém (nyní vlastně doslova) platí i pro MacBooky, kdy třeba model Air je dlouhodobě ztělesněním skvěle vypadajícího notebooku se super výdrží baterie.

Recept, který nemusí chutnat úplně všem, ale který drtivou většinu uspokojí

Zkrátka a dobře, Applu se povedl vytvořit díky mistrovsky namíchanému receptu softwaru a hardwaru produkt, který je pro mnoho lidí naprostým ideálem prostě jen proto, že skvěle funguje jakožto celek. Jasně, ne každému tento recept sedne a pak samozřejmě vody Apple produktů opustí. Dokud však bude tento recept chutnat stovkám milionů lidí po celém světě, Apple ve výsledku nemá důvod pomyslné suroviny jakkoliv měnit, ať se nám to z fanouškovského hlediska líbí nebo ne. Větším inovacím zkrátka už dost možná odzvonilo. Apple je totiž už ani nepotřebuje, protože mu, respektive jeho fanouškům, stačí, že zkrátka funguje.