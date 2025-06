Vše o nové aplikaci Hry z iOS 26, iPadOS 26 a macOS 26

Pokud jste někdy měli pocit, že hraní her na iPhonu, iPadu či Macu je trochu roztříštěné, Apple vám právě naservíroval elegantní řešení. Během dnešního oznámení představil zcela novou aplikaci Hry, která slibuje stát se centrálním herním hubem pro všechny hráče v jablečném ekosystému.

Všechny vaše hry na jednom místě

Nová aplikace Games spojuje to nejlepší z Game Centeru, knihovny stažených her i Apple Arcade. Domovská obrazovka nabízí personalizované doporučení, herní události a novinky, které se přizpůsobí vašemu stylu hraní. V záložce Knihovna pak najdete přehledně všechny hry, které jste si kdy stáhli z App Store – připravené k okamžitému spuštění. Nechybí ani vlastní sekce pro Apple Arcade, díky které se snadno dostanete ke všem titulům ze své předplacené knihovny.

Hrajte společně a porovnávejte skóre

Zajímavou novinkou je záložka Play Together, která vás propojí s přáteli. Můžete sledovat, co zrovna hrají, porovnávat skóre a úspěchy, posílat pozvánky do multiplayeru nebo vyzývat na souboje. Apple tímto krokem posiluje roli Game Centeru, který se tak po letech opět dostává do popředí a stává se stavebním kamenem sociálního hraní na jablečných zařízeních.

Hraní na iPhonu je obrovské a Apple to konečně bere vážně

Apple během představení nezapomněl připomenout, že více než půl miliardy lidí dnes hraje hry na iPhonu. Nová aplikace má za cíl těmto uživatelům nabídnout lepší přehled, snadnější přístup ke hrám a zábavnější propojení s přáteli. Po letech pasivního přístupu tak Apple konečně ukazuje, že hraní bere opravdu vážně – a to napříč celým svým ekosystémem.