Tim Cook uvedl letošní WWDC 2025

WWDC 2025 oficiálně odstartovala a jako vždy, i tentokrát se s úvodním slovem přihlásil Tim Cook. Ještě předtím jsme však měli možnost vidět video, během kterého Apple ukázal nejen úvod k WWDC, ale také reklamu na očekávaný film F1 z produkce Apple Movies. Craig Federighi se vžil do role jezdce F1 a Tim Cook byl team principal. Celý Appel Park se pak proměnil v okruh F1 a na displeji monopostu samozřejmě nechyběl CarPlay. Již úvodní video prozradilo, že na Apple Watch míří Lap Timer. Tim Cook poté uvedl WWDC právě reklamou na očekávaný film F1, který se do kin dostane letos v létě. Podle Tima cooka je apple čtvrtým rokem se svým Apple TV+ tím, kdo má podle hodnocení uživatelů nějkvalitnější programy za všech streamovacích služeb. Poté již uvedl samotné WWDC, kde poděkoval všem vývojářům za to, že pokračují ve své práci vyvíjet ty nejlepší aplikace pro iOS, watchOS, iPadOS, macOS a další systémy. Následně Tim předal slovo na Craiga a ten uvedl první operační systém.