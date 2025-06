Qualcomm se připravuje na budoucnost bez Applu

Společnost Qualcomm se již několik let připravuje na postupný rozchod s Apple. Generální ředitel Cristiano Amon nedávno v podcastu Yahoo Finance’s Opening Bid uklidnil investory, že firma hledí daleko za hranice spolupráce s gigantem z Cupertina. Podle něj už Qualcomm plánuje svou budoucnost s předpokladem, že iPhony budou v následujících letech využívat výhradně vlastní modemy od Applu.

Rozchod s Applem podle plánu

Amon během rozhovoru zdůraznil, že ačkoliv vztah mezi Qualcommem a Applem vzbuzuje velkou pozornost, ve skutečnosti to není tak dramatické, jak se může zdát. „Je to prostě kontrakt. Pokud nebude nový, tak nebude,“ řekl. Podle jeho slov je humbuk kolem vztahu s Applem zbytečný a Qualcomm už teď počítá s tím, že Apple přejde na vlastní modemy během několika let.

Dlouhá léta byl Qualcomm hlavním dodavatelem modemů pro Apple, přičemž ročně generoval příjmy mezi 5,7 až 5,9 miliardy dolarů. Současná licenční smlouva vyprší v roce 2027 a proces utlumování spolupráce již započal. Qualcomm očekává, že letos bude jeho modem ve zhruba 70 % iPhonů, příští rok poklesne na 20 % a v roce 2027 už bude číslo rovné nule.

Budoucnost patří Androidu a AI serverům

Qualcomm se však nehodlá spoléhat pouze na telefony. Amon zdůraznil, že firma aktivně expanduje v oblasti automobilového průmyslu, internetu věcí (IoT) a nyní opět i v oblasti datových center. Qualcomm před časem oznámil nový směr zaměřený na AI serverové čipy, čímž se snaží stát se doplňkovým hráčem k dominantním GPU od společnosti Nvidia.

Konkurence je v tomto segmentu samozřejmě značná, protože své příležitosti vidí i AMD, Intel a ARM. Přesto je Amon optimistický. „Je to obrovský trh a poroste vysokým tempem po celá desetiletí. Pokud dokážeme vytvořit něco unikátního, je tu prostor i pro Qualcomm,“ vysvětlil.

Podle něj je Qualcomm připraven využít zkušenosti z mobilního světa a přenést je do dalších odvětví. Budoucnost společnosti tak nebude záviset na Apple a jejích iPhonech, ale na širším spektru produktů a partnerství napříč odvětvími. Qualcomm tedy jasně dává najevo, že v době, kdy se Apple vydává vlastní cestou, bude mít firma dostatek příležitostí růst i bez něj.