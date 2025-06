macOS 26 Tahoe přináší do Spotlight chytré akce, Quick Keys a hlubší integraci s aplikacemi

Apple představil v rámci macOS Tahoe zcela přepracovaný Spotlight a podle jeho slov jde o největší aktualizaci této funkce vůbec. Nový Spotlight je chytřejší, rychlejší a produktivnější než kdy dřív, a výrazně rozšiřuje možnosti, jak s ním pracovat nejen při vyhledávání, ale i při provádění každodenních úkolů napříč systémem.

Kontextuálně chytrý, osobní a praktický spotlight v macOS 26

Spotlight v macOS Tahoe se přizpůsobuje aktuální činnosti uživatele. Výsledky vyhledávání se řadí podle relevance a osobních návyků, přičemž umělá inteligence dokáže rozpoznat, co právě děláte, a na základě toho navrhne vhodné soubory, akce nebo zkratky. Například pokud často pracujete s dokumenty určitého typu nebo aplikací, Spotlight vám je nabídne dřív, než je začnete hledat.Zajímavou novinkou je schopnost předvyplnit rutinní akce nebo často otevírané dokumenty. Spotlight se tak stává více než jen vyhledávací nástroj – je to osobní asistent zabudovaný přímo do systému.Jednou z největších inovací je možnost provádět akce přímo z rozhraní Spotlightu, bez nutnosti otevírat konkrétní aplikaci. Můžete tak:

Vytvořit událost v kalendáři

Spustit nahrávání zvuku

Přehrát podcast

Poslat e-mail nebo zprávu

Ovládat funkce aplikací

Spotlight se tak mění v centrální příkazovou vrstvu systému macOS, podobně jako příkazový řádek, ale přístupný pro každého uživatele v elegantním rozhraní.

Quick Keys: Klávesové zkratky pro každého

Další významnou novinkou jsou Quick Keys, tedy chytré zkratky, které urychlují provádění úkonů. Stačí zadat například:

sm → poslat zprávu

ar → přidat připomínku

Tyto zkratky lze navíc propojit s vlastnoručně vytvořenými zkratkami ze Shortcuts, které Spotlight dokáže spustit kontextově – například přímo na otevřený dokument nebo aktuální obsah. Apple nově umožňuje vyhledávat ovládací prvky uvnitř aplikací – takže například v Pages nebo Numbers můžete najít konkrétní funkci bez toho, abyste ji složitě hledali v menu. Spotlight rovněž přidává podporu historie schránky – uživatelé tak mohou snadno najít dříve zkopírovaný text nebo obrázek, aniž by museli znovu přecházet mezi aplikacemi.

Apple otevírá Spotlight i vývojářům. Díky App Intents API budou moci své aplikace integrovat do Spotlightu, včetně podpory akcí a interakcí. To znamená, že uživatelé budou moci ovládat i aplikace třetích stran přímo z vyhledávacího pole Spotlightu – bez nutnosti jejich spouštění. Tato aktualizace přetváří Spotlight v jednu z nejvýkonnějších funkcí celého systému macOS. Místo tradičního „hledej a spusť“ nyní nabízí komplexní sadu funkcí, které šetří čas, zvyšují efektivitu a zpříjemňují každodenní práci na Macu. macOS Tahoe tak posouvá zážitek z používání počítače na úplně novou úroveň.