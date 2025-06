Recenze FIXED MagCool: Nabíjecí držák, který váš iPhone nejen nabije, ale i ochladí!

Ve světě příslušenství pro iPhony už není zrovna snadné zaujmout. Přeci jen, MagSafe je tu s námi už od příchodu iPhonu 12, a výrobci třetích stran ho od té doby zapracovali snad do všeho od peněženek po powerbanky. Jenže FIXED přišel s nápadem, který na první pohled možná nevypadá jako revoluce, ale v praxi se ukazuje jako skutečně chytrý tah. Na mysli mám konkrétně držák do auta s aktivním chlazením, který nám nedávno dorazil do redakce na otestování. Ano, čtete správně – kromě toho, že telefon při jízdě bezpečně drží a dobíjí, jej zároveň i chladí. A jelikož jsem si FIXED MagCool už pořádně vyzkoušel, a to hned několik dní na různých trasách a za různých podmínek, je na čase vás s jeho klady i zápory seznámit. .

Technické specifikace, zpracování a design

Držák FIXED MagCool je z hlediska parametrů poměrně standardní kousek, tedy alespoň co se základní výbavy týče. Nabízí uchycení do ventilační mřížky vozu pomocí utahovatelných čelistí, díky čemuž se během jízdy skutečně ani nehne. Podporuje MagSafe, což znamená, že si rozumí se všemi iPhony od řady 12 výš, a to včetně většiny MagSafe-kompatibilních krytů. Nabíjení je zde rozděleno podle typu zařízení, kdy iPhone se nabíjí maximálním výkonem 7,5 W a ostatní telefony až 15 W. Jinými slovy, FIXED MagCool nabízí nabíjecí standard Qi1, což je za mě vlastně i jeho jedinou negativní vlastností. Kdyby totiž podporoval Qi2, i iPhone by byl schopný nabít 15W, což by bylo leckdy fajn. Tak třeba v další generaci …

Skutečný rozdíl, který FIXED MagCool odliší od konkurence, ale dělá to, co je uvnitř. V jeho útrobách totiž naleznete ventilátor a Peltierův článek. Tyto dvě součásti zajišťují velmi spolehlivé chlazení telefonu během jízdy, což je věc, kterou bych ještě před pár lety považoval za zbytečnou, ale dnes, tedy v době vysokovýkonných čipů a náročných navigačních aplikací, začínám chápat její smysl. Ostatně, pokud používáte třeba CarPlay několik hodin v kuse, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že zejména v létě se z iPhonu stávají malá kamna. Aktivní chlazení ventilátorem v kombinaci s Peltierovým článkem, který odebírá na straně pro uchycení telefonu teplo a odvádí ho na druhé straně držáku, je tedy v tomto směru trefou do černého.

Co se pak týče designu, jde o nenápadný, elegantní kousek spoléhající na černé provedení bez zbytečných výstřelků. Potěší zde ale třeba i velmi kompaktní tělo, decentní zadní nasávání i výdech vzduchu. Uchycení působí bytelně a nechybí ani 360° otočný kloub, takže si držák natočíte přesně tak, jak potřebujete a to klidně jednou rukou. USB-C kabel je součástí balení, ale adaptér si musíte obstarat sami. Věřím však, že autonabíječku či přímo USB-C port má v dnešní době v autě naprosto každý.

Testování v praxi

Držák jsem měl možnost otestovat během každodenního dojíždění i několika delších výletů přes nedávné svátky, a to jak v kombinaci s iPhonem 16 Pro bez krytu i s ním, tak i s iPhonem 16e v MagSafe pouzdře. Pochvalu si zaslouží už samotná instalace, která je rychlá a intuitivní. Čelisti držáku stačí správně vsunout do mřížky, utáhnout pojistku a je hotovo. Během testování držel telefon naprosto pevně a ani na rozbitých okreskách, kterých je v Česku opravdu dost (tímto zdravím zejména Správu silnic Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského a Pardubického kraje), nedošlo k jedinému zaváhání, a to i přesto, že iPhone 16 Pro není zrovna nejlehčí zařízení.

Magnetická síla držáku je za mě osobně skvěle vyvážená. Je totiž silná natolik, aby telefon držel jak přibitý, ale ne tak silná, aby šlo o nervy při jeho sundávání. Výborné je i to, že telefon zůstává snadno ovladatelný, jelikož konektory a tlačítka zůstávají díky magnetickému přichycení přístupná, takže pokud potřebujete připojit CarPlay kabelem nebo upravit hlasitost, není problém.

A teď to nejzajímavější – aktivní chlazení. Po zapnutí držáku a následném připojení telefonu k němu se téměř neslyšně rozběhne ventilátor a Peltierův článek začne odvádět teplo z prostoru pod telefonem směrem dozadu. Zatímco v zimě jeho efekt možná tolik neoceníte, v teplejším počasí a při používání náročných aplikací jako Waze, Google Maps nebo třeba při streamování hudby přes Spotify, je přítomnost chlazení opravdu znát. Telefon se při delší jízdě nezahříval tak jako obvykle a výkon zůstával stabilní. Ani po několika hodinách jízdy se tedy nedostaví žádné omezení jasnosti displeje, žádné přehřívání, žádné zpomalení. Za mě tedy opravdu velmi příjemná záležitost.

A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Když jsem totiž držák porovnal s běžným MagSafe držákem bez aktivního chlazení, rozdíl byl opravdu drastický. Po zhruba půlhodinové jízdě se druhý telefon bez chlazení zahřál podstatně víc a za další půl hodinu měl pak iPhone tendenci se kvůli vysoké teplotě zasekávat. FIXED MagCool tak v tomto ohledu splňuje přesně to, co slibuje, a pro každého, kdo jezdí často a využívá telefon k navigaci nebo nabíjení, může jít o příjemné zlepšení celého zážitku.

Resumé

Po několika dnech testování musím uznat, že FIXED MagCool mě zaujal víc, než jsem původně čekal. Nejde o klasický držák, který telefon jen přichytí a dobije, ba právě naopak. Přidáním aktivního chlazení se zcela upřímně dostáváme do úplně jiné ligy. V dnešní době, kdy jsou telefony často přetěžované a přehřívání může ovlivnit jejich výkon i životnost, jde o chytré a smysluplné řešení. Zpracování je kvalitní, instalace jednoduchá a funkčnost bez výhrad. Jasně, můžeme se bavit o rychlosti nabíjení, která mohla být lepší, ale na druhou stranu, máte-li v autě adaptér, máte v něm pravděpodobně i kabel a pokud tedy potřebujete iPhone nabít rychle, je ve výsledku stále logičtější sáhnout právě po kabelovém nabíjení. 7,5W bezdrát je tak ve výsledku dostačující.

Pokud tedy často jezdíte autem, využíváte navigaci, streamujete hudbu a současně telefon nabíjíte, FIXED MagCool vám nabídne nejen stabilitu a pohodlí, ale také vyšší výkon a delší životnost telefonu. V kombinaci s elegantním vzhledem a spolehlivým magnetickým systémem jde o držák, který si své místo v autě rozhodně zaslouží. A pokud se často potýkáte s přehříváním zařízení během jízdy, tahle investice se vám rychle vrátí.

Za mě osobně je FIXED MagCool jeden z těch doplňků, které si po pár dnech používání zamilujete. Nenápadný, ale šikovný pomocník, který přesně chápe, co uživatel iPhonu na cestách potřebuje.

FIXED MagCool můžete zakoupit zde