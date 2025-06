Call of Duty: Black Ops 7 oficiálně odhaleno!

Activison odhalil před pár desítkami minut na herní konferenci Xboxu nový díl své ikonické herní série Call of Duty. A ve výsledku se nejedná o žádné překvapení. Microsoft totiž nedávno ukončil soudní tahanice okolo koupě herního studia Activision-Blizzard, díky čemuž tak mimo jiné tvůrci Call of Duty oficiálně spadají pod jeho křídla. A jak jinak tento zásadní krok oslavit než odhalením dílu, který se chystá pro letošní rok. Je nicméně velkou otázkou, nakolik bude nový díl trefou do černého. Jedná se totiž o pokračování série Black Ops, avšak evidentně zasazené do daleké budoucnosti. Nové Call of Duty: Black Ops 7 se nicméně zatím poodhalilo jen skrze teaser. Na gameplay záběry a další detaily si tak budeme muset počkat.