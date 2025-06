Neuvěříte, kolik aplikací nepustil Apple loni do App Store

Apple v roce 2024 zamítl 1,93 milionu žádostí o zařazení aplikací do App Storu – více než kdykoli předtím. Vyplývá to z výroční zprávy o transparentnosti App Storu, kterou společnost zveřejnila v květnu 2025. Tato čísla potvrzují, že Apple výrazně zpřísnil kontrolu nad obsahem své platformy, a to především kvůli boji proti podvodům, spamu a nekvalitním aplikacím.

Apple v roce 2024 zkontroloval přibližně 7,7 milionu aplikací, z nichž zamítl skoro čtvrtinu. Důvody? Nejčastěji porušení pravidel týkajících se výkonu, designu nebo obchodních praktik. Velká část byla odmítnuta i kvůli nedodržení zákonných požadavků, spamování nebo snaze obejít pravidla platformy. Celkem bylo z App Storu odstraněno 82 509 aplikací – nejvíce v kategorii „utility“, následovaly hry. Pouze kvůli problémům s designem bylo odstraněno přes 42 tisíc aplikací, často kvůli kopírování nápadů nebo zastaralým prvkům. Dalších 38 315 aplikací bylo smazáno kvůli podvodům.

Apple v roce 2024 zrušil 146 747 vývojářských účtů, z toho 146 583 kvůli podvodnému chování. Apelace vývojářů bývají neúspěšné – z více než 26 tisíc podaných odvolání bylo úspěšně obnoveno pouhých 421 aplikací, tedy méně než 2 %. Podobně i pouze 225 vývojářů získalo po odvolání svůj účet zpět. Apple zároveň zablokoval téměř 129 milionů uživatelských účtů a zabránil podvodům v odhadované hodnotě 2,02 miliardy dolarů.

V roce 2024 Apple obdržel 17 309 žádostí od vlád o odstranění aplikací. Naprostou většinu, 13 071 žádostí, podala pevninská Čína. Z toho 1 131 aplikací byly hry, které neměly potřebnou čínskou GRN licenci. V porovnání s tím Rusko požadovalo odstranění 171 aplikací, Jižní Korea 79 a Indie 34. Apple zdůrazňuje, že tyto zásahy platí pouze pro konkrétní regiony a aplikace zůstávají dostupné jinde.

App Store měl v roce 2024 v průměru 813 milionů týdenních návštěvníků a 839 milionů stažení aplikací týdně. Opakovaná stažení (redownloady) ale překonala nové instalace, dosahovala až 1,9 miliardy týdně. Aplikace byly také ve velkém aktualizovány – většina z více než 66 miliard týdenních aktualizací proběhla automaticky na pozadí. Vyhledávání zůstává hlavním způsobem objevování nových aplikací. Každý týden využívalo App Store search přibližně 441 milionů uživatelů, přičemž více než 1,3 milionu aplikací se objevilo mezi prvními deseti výsledky alespoň v tisíci hledáních.

Apple se v současnosti potýká s rostoucím tlakem ze strany regulačních orgánů – například Digital Markets Act v Evropské unii nutí společnost k otevřenějšímu přístupu k distribuci a platbám v aplikacích. V USA Apple čelí kritice za vysoké poplatky a kontrolu nad platformou. Zpráva ukazuje, že snaha o udržení bezpečného a kvalitního ekosystému přináší také oběti – zejména v oblasti transparentnosti, flexibility pro vývojáře a dostupnosti v některých zemích. App Store zůstává mocným nástrojem, ale zároveň i místem, kde je potřeba stále hledat rovnováhu mezi ochranou uživatelů a svobodou vývojářů.