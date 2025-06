iPhone 17 dostane menší Dynamic Island!

Už letos by mohl Apple přinést významnou novinku pro všechny modely iPhone 17 — menší Dynamic Island! Analytik Jeff Pu ze společnosti GF Securities totiž zveřejnil novou investorskou zprávu, podle níž všechny čtyři modely iPhone 17 dostanou technologii metalens pro Face ID.

Metalens na obzoru

Metalens je technologie, která integruje vysílač a přijímač Face ID do jednoho kompaktního prvku. Známý leaker Digital Chat Station dříve uvedl, že právě díky metalens se zmenší některé komponenty Face ID, což umožní menší Dynamic Island. To znamená, že část obrazovky zabíraná touto funkcí bude menší než kdykoli předtím.

Podle Jeffa Pu se tato změna bude týkat nejen nejvyššího modelu iPhone 17 Pro Max, ale i základního iPhone 17, ultratenkého iPhone 17 Air a menšího iPhone 17 Pro. To by znamenalo, že menší Dynamic Island se dostane i do cenově dostupnějších modelů.

Vše ale není tak jednoznačné. Apple analytik Ming-Chi Kuo v lednu uvedl, že očekává zachování velikosti Dynamic Islandu napříč celou řadou iPhone 17. Tím se názor analytiků rozchází a není jisté, kdo má pravdu.

Populární ostrůvek

Dynamic Island poprvé představil Apple u iPhone 14 Pro a od té doby se stal charakteristickým prvkem všech prémiových modelů. Umožňuje interaktivní notifikace, přehrávání hudby nebo navigaci a postupně se rozšířil na celou řadu iPhone 15 a 16.

Je zajímavé, že podle některých úniků pro příští rok plánuje Apple u modelů iPhone 18 Pro implementovat Face ID přímo pod displej s malým otvorem pro přední kameru. To by znamenalo revoluci v designu iPhonu a Dynamic Island by mohl úplně zmizet.

Ať už to dopadne jakkoli, fanoušci Apple mají důvod se těšit. Už teď je jasné, že s novým iPhone 17 se chystá něco velkého – a menší Dynamic Island by mohl být jen začátek.