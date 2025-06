Pojďte s námi navštívit překrásný Apple Store v Miláně

Před několika týdny jsem navštívil Milán. Kromě zhlédnutí památek či třeba fotbalového utkání nešlo nenavštívit místní Apple Store, který se nachází na Piazza Liberty. Před prvním vstupem vás přivítají poměrně vysoká skleněná vrata, na kterých uvidíte logo Apple a z nichž stříká voda. Poté jdete do suterénu a přibližně po dvou patrech narazíte na velkou prodejnu, v níž naleznete vše, co byste si od Applu mohli přát. Vše je uhlazené, čisté, perfektně nasvícené a samozřejmě zde nechybí ani zeleň či nějaké to posezení. Pokud jste tento Apple Store dosud nenavštívili, níže můžete vidět poctivou dávku fotografií.