Historie The Last of Us v kostce: Od neznámé hry po fenomén a seriál

Když v roce 2013 studio Naughty Dog vydalo The Last of Us, nikdo netušil, že půjde o začátek jedné z nejikoničtějších herních sérií. Kombinace silného příběhu, filmového zpracování a intenzivní hratelnosti zasáhla hráče i kritiky. Od té doby série prošla několika technickými úpravami, příběhovými rozšířeními a dokonce i úspěšnou televizní adaptací. Pojďme si počátky The Last of Us připomenout.

The Last of Us (2013 – PS3)

Původní hra vyšla na PlayStation 3 a sleduje příběh Joela a Ellie v postapokalyptické Americe. Nešlo jen o akční survival titul, ale o silný zážitek, který redefinoval, co lze v herním médiu emocionálně sdělit. Kritici i hráči hru oslavovali za příběh, herecké výkony i atmosféru.