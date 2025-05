Apple Books nově podporují metadata pro zpřístupnění obsahu

Apple v tichosti vylepšuje svou platformu Apple Books a přináší důležitou novinku, která potěší nejen samotné autory, ale především čtenáře se specifickými potřebami. Nově je totiž možné u knih distribuovaných přes iTunes Connect přidat metadata informující o tzv. accessibility funkcích – tedy o tom, zda publikace obsahuje prvky zlepšující přístupnost pro uživatele se zrakovým či jiným omezením. Uživatelé mohou do svých EPUB souborů implementovat a následně přes iTunes Connect označit například:

Landmark navigation – strukturovaná navigace napříč knihou (např. skok na kapitolu, nadpisy),

Semantic roles – sémantické rozdělení obsahu pro čtečky obrazovky (např. oddělení poznámek, příloh apod.),

Alternative text – alternativní popisy obrázků, které čtečky obrazovky přečtou nahlas,

MathML – podpora matematické notace ve formátu přístupném pro screenreadery,

High contrast – podpora zobrazení obsahu s vysokým kontrastem,

Accessible color – využití barev vhodných i pro uživatele s poruchou barevného vidění.

Tyto značky lze přidat v sekci My Book na iTunes Connect, kde správci účtů s oprávněním Admin nebo Technical mohou kliknout na Edit v sekci Metadata a vybrat příslušné funkce, které publikace nabízí. Zpřístupnění obsahu je v digitální době čím dál zásadnější téma. Přestože Apple už dlouhodobě patří k lídrům v oblasti přístupnosti svých systémů a zařízení, podpora metadat přímo v knihách je další krok k inkluzivnímu ekosystému. Díky této novince se uživatelé s hendikepem snadno dozví, které publikace jim nabídnou lepší čtenářský zážitek, a autoři zase získají nástroj, jak tyto funkce zvýraznit. Apple poskytl bližší specifikace v článku Metadata v Resources and Help, kde je popsán způsob použití jednotlivých značek. Podrobné informace o tom, jak je do EPUB souboru implementovat, najdete také v Apple Books Asset Guide.