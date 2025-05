PlayStation 5 (Pro) je teď v pořádné slevě! Zde k němu navíc dostanete 1000 Kč bonus

Komerční sdělení: Láká vás koupě herní konzole PlayStation 5 či její vyšší verze Pro? Pak pro vás máme vynikající zprávu. Na Mobil Pohotovosti totiž můžete tyto konzole nyní sehnat ve velkých slevách, přičemž cena spadla i u ovladačů DualSense. Vynikající AAA hry jsou tak rázem podstatně dostupnější záležitostí. A co víc. Ke konzolím vám Mobil Pohotovost přihodí i výkupní bonus 1000 Kč, takže pokud se jí rozhodnete odprodat vaší starou konzoli, její výkupní cenu ještě o 1000 Kč navýší a vy tak de facto při nákupu nové ušetříte o to víc. Je tedy rozhodně o co stát – tím spíš, když jsou nyní slevy opravdu výrazné.

Veškeré zlevněné konzole Sony PlayStation seženete zde

Slevy na PlayStation 5 (Pro) a příslušenství:

Jak tedy můžete sami vidět, nabídka je opravdu široká. Mějte však na paměti, že skladové zásoby prodejce nejsou neomezené a je otázkou, zda se případně vyprodané produkty podaří naskladnit ještě před koncem akce. Proto doporučujeme s nákupem neotálet.