iPhone s 200MPx fotoaparátem? Apple zvažuje obří upgrade!

Apple zřejmě testuje 200megapixelový fotoaparát, podobný tomu, který používá Samsung Galaxy S25 Ultra. Tuto informaci přinesl známý leaker Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo. Jeho úniky se v minulosti často potvrdily, a tak nová zpráva vyvolává značnou pozornost.

iPhone s 200MP snímačem by znamenal zásadní skok v oblasti mobilní fotografie. Vyšší počet megapixelů umožní pořizovat extrémně detailní snímky, které bude možné ořezávat nebo tisknout ve velkých formátech bez ztráty kvality. Samsung tento krok učinil již v roce 2023 a Apple se zřejmě chystá následovat.

Ne letos, ale brzy

Přestože se spekuluje, že iPhone 17 Pro zůstane u 48MP fotoaparátu, 200MP snímač by mohl být připraven pro řadu iPhone 18 Pro. To znamená, že na takto výkonný fotoaparát si budeme muset ještě minimálně jeden rok počkat. Ale i to je pro fanoušky Applu dobrá zpráva – firma evidentně připravuje konkurenční odpověď na špičkové modely Androidu.

iPhone jako nový král mobilní fotografie?

Pokud Apple skutečně nasadí 200MP senzor, bude to nejen odpověď na Galaxy S25 Ultra, ale i možný přelom v tom, co uživatelé od fotoaparátů v iPhonu očekávají. Díky chytrému zpracování obrazu a výpočetní fotografii by mohl iPhone opět posunout hranice mobilního focení – tentokrát nejen softwarově, ale i hardwarově.