Apple spouští Tap To Pay v dalších 8 evropských zemích!

Apple to s bezkontaktními platbami myslí vážně. Jeho funkce Tap to Pay na iPhonu, která promění běžný iPhone v plnohodnotný platební terminál, se nyní oficiálně rozšiřuje do dalších 8 zemí Evropy.

Tap to Pay: Platební terminál v kapse

Funkce Tap to Pay se poprvé objevila už v roce 2022 v USA a od té doby si postupně razí cestu do světa. V praxi umožňuje obchodníkům přijímat bezkontaktní platby přímo přes iPhone, bez nutnosti mít fyzický terminál. Funguje s Apple Pay, bezkontaktními kartami i dalšími digitálními peněženkami. Veškeré transakce jsou samozřejmě šifrované a Apple k nim nemá žádný přístup.

Tap to Pay je nově dostupné v těchto zemích:

Belgie : Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, a Worldline.

: Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, a Worldline. Chorvatsko : Adyen, Viva, a Worldline.

: Adyen, Viva, a Worldline. Kypr : Adyen, Revolut, SumUp, Viva, a Worldline.

: Adyen, Revolut, SumUp, Viva, a Worldline. Dánsko : Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, a Viva; PayPal bude spuštěn brzy.

: Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, a Viva; PayPal bude spuštěn brzy. Řecko : myPOS, Viva, a Worldline; NBG Pay bude spuštěn brzy.

: myPOS, Viva, a Worldline; NBG Pay bude spuštěn brzy. Island : Adyen, Rapyd, a Revolut; Teya bude spuštěn brzy.

: Adyen, Rapyd, a Revolut; Teya bude spuštěn brzy. Lucembursko : Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, a Worldline.

: Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, a Worldline. Malta: Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp, a Viva.

K využití Tap to Pay stačí mít iPhone XS nebo novější a aplikaci od podporovaného poskytovatele plateb. Obsluha jednoduše zadá částku na iPhone v dané aplikaci a zákazník následně přiloží kartu nebo telefon. Jedná se tedy o rychlé a bezpečné placení bez speciálního hardwaru.