Recenze ITEMS: Parádní aplikace pro inventarizaci vašeho majetku

Znáte ten pocit, kdy hledáte konkrétní knihu, krabici s elektronikou nebo třeba šroubovák, a prostě netušíte, kam jste to před měsícem dali, popřípadě zda jste danou věc třeba někomu nepůjčili? Já tedy ano. A přesně v těchto chvílích jsem si říkal, že by mi docela bodla nějaká jednoduchá evidence všeho, co doma (nebo třeba v kanceláři) mám, protože mít přehled není zkrátka od věci. Hledání vhodného řešení ale naštěstí netrvalo dlouho. V App Store jsem totiž narazil na aplikaci ITEMS a po pár dnech používání musím říct, že mě příjemně překvapila svou jednoduchostí, ale i tím, jak hluboko dokáže jít, pokud jí to dovolíte. Respektive, pokud máte o její skutečně komplexní využití zájem.

První spuštění a úvodní dojem

Aplikaci jsem testoval samozřejmě na iPhone, ale k dispozici je i v obchodě Google Play pro Android. Prvním velkým pozitivem je fakt, že je kompletně v češtině a tedy s ní budete zcela perfektně rozumět, což ve výsledku otevírá vrátka k jejímu co nejkomplexnějšímu využití – o tom ale až později. Teď se ještě chvíli vraťme k prvním chvílím po stažení a jejím spuštění, jelikož i ty jsou za mě fajn. Úvodní obrazovky totiž působí velmi přehledně a logicky, díky čemuž budete mít z aplikace pocit, že je vytvořena zkrátka tak, aby „prostě skvěle fungovala“, což je u podobného typu aplikace za mě osobně alfou a omegou. Zkrátka žádné zbytečné efekty, ale jasný účel, tedy evidovat věci.

Co se mi líbí hned na začátku, je 90denní zkušební verze zdarma. Člověk si to může vyzkoušet bez závazků a rozhodnout se, jestli mu to za to stojí. Ze sebe musím říci, že fakt stojí, ale jedním dechem musím rovněž dodat, že abyste jí ocenili na maximum, je skutečně třeba ji využívat co nejvíc, abyste si v ní vytvořili co největší databázi vašich předmětů a měli je tak pod dohledem. Právě v dokonalé přehlednosti v kombinaci s komplexností totiž tkví její hlavní síla, která vás pravděpodobně přiměje k jejímu předplacení. To vychází na 99 Kč měsíčně, popřípadě 499 Kč ročně.

Přidání první položky: rychlé, intuitivní, návykové

Jak už chápete z předešlých řádků, aplikace se točí kolem inventarizace vašich předmětů, díky čemuž tak o nich získáte dokonalý přehled. Já jako první do aplikace zadal můj SSD disk, o který bych nerad přišel, ale která je zároveň vzhledem k tomu, že jej často někam převážím, popřípadě jej zapůjčuji, docela „putovní“. A hned při zadávání prvního předmětu mě zaujalo, jak detailní záznam si mohu vytvořit. Do aplikace totiž lze zanést vše od názvu přes kategorii, lokaci (třeba „Polička v pracovně“), až po přiložení fotek, sériové číslo, popis daného produktu, cenu a tak podobně.

Co mě mile překvapilo, byla možnost přidat si i poznámku, stav („Na místě“, „Půjčeno“, „Přání“ atd.) a třeba i datum konce záruky s připomenutím. Za tři minuty jsem měl kompletní záznam a začal přemýšlet, co všechno dalšího bych mohl přidat. A že toho je!

Do aplikace následně začaly přibývat další kousky elektroniky, ale taktéž knihy, nářadí a spousty dalších věcí. Na tohle všechno je totiž aplikace perfektně připravená, jelikož si v ní můžete vytvářet vlastní kategorie a podkategorie, což se mi hodí třeba u příslušenství, kdy vám díky mé práci různě po domě nespočet kabelů, powerbank a tak podobně, přičemž některé kousky jsou jen zapůjčeny kvůli recenzi.

Pokud si dá člověk práci a profil daného předmětu vytvoří opravdu komplexně a následně se i věnuje jeho aktualizaci v případě, že třeba s danou věcí manipuluje (třeba ji někomu půjčí a tak podobně), nemělo by se mu už nikdy stát, že bude mít problém s jejím hledáním. Když ji totiž bude hledat, stačí mrknout do aplikace, kde použijete buď fulltextové hledání, nebo si předmět vybrat přímo ze seznamu, potažmo projít jednotlivé lokace, které sdružují předměty

Sdílení a spolupráce: užitečné nejen pro domácnost

Další funkce, která mě poměrně zaujala a u které přemýšlím o tom, zda nezkusím zavést u nás v redakci, je možnost sdílet položky s dalšími uživateli aplikace. Tohle může být extrémně užitečné třeba v rodině, kdy máte společnou domácnost, každý má svůj mobil a občas si něco půjčujete. Díky ITEMS to máte přehledně na jednom místě. A ještě lepší je, že můžete i převádět vlastnictví, třeba když jsem přenechal starý iPad babičce, prostě jsem položku „předal“ na její účet a kdybych na to náhodou zapomněl, hned se to přes aplikaci dozvím.

Co se pak týče firemního nasazení u nás v redakci, dokážu si představit, že bychom si přes ITEMS jednak inventarizovali firemní elektroniku, kterou máme v redakci k dispozici a kterou si mezi sebou můžeme půjčovat, a jednak přes aplikaci hlídat termíny recenzí. Ve výsledku by totiž šlo inzerenty zapůjčené předměty jednoduše zanést do aplikace, přiřadit je konkrétnímu redaktorovi, nastavit si u nich termín zápůjčky a pak už jen čekat na zpracování. Díky tomuto systému by odpadlo riziko, že se na něco zapomene, což je rozhodně fajn.

Vlastně jediný, byť logický, háček u sdílení je to, že aby fungovalo, je samozřejmě třeba, aby i osoba, se kterou předmět sdílíte, taktéž využívala danou aplikaci, což může být vzhledem k jejímu zpoplatnění trochu problém. Na druhou stranu, vzhledem ke komplexnosti a užitečnosti ITEMS si dovolím říci, že cena, kterou si vývojáři účtují, je dost symbolická. Vždyť v případě měsíčního předplatného se bavíme o odpuštění si jedné kávy měsíčně a 500 Kč v případě ročního předplatného taktéž ušetří člověk raz dva.

Offline režim a každodenní použití

Vraťme se ale ještě chvíli přímo ke konkrétním funkcím ITEMS, jelikož ještě minimálně jedna funkce stojí za vypíchnutí. Pokud se totiž i vy stejně jako já čas od času dostanete do míst, kde jste takříkajíc offline kvůli bídnému datovému pokrytí, přijde vám vhod offline režim. Ten přitom funguje opět přesně tak, jak byste přesně chtěli nebo minimálně očekávali. Nové položky si v něm můžete vytvořit i bez připojení, a jakmile se opět připojíte k internetu, vše se synchronizuje. U existujících věcí pak lze offline přidat poznámku, což se hodí, když si jen chcete rychle zaznamenat, že jste něco půjčili nebo přestěhovali.

Podobných libůstek, které člověka v ITEMS potěší, je ale samozřejmě víc. Poté, co jsem toho do aplikace „nalil“ opravdu dost, čím dál víc oceňuji i možnost hromadných úprav, kdy například když jsem reorganizoval knihy, stačilo označit více záznamů a změnit jim lokaci najednou. Tohle šetří čas a nervy. Protože přepisovat u desítek knih kus po kusu, že z knihovny zmizely do skříně na půdě fakt nechcete.

Resumé: Nečekal jsem, jak rychle si na to zvyknu

Nebudu vám lhát. Přijde mi, že je v App Store v posledních letech čím dál tím víc neužitečného balastu a proto jsem k novým aplikacím, o kterých jsem doposud neslyšel, docela zdrženlivý a nedám jen na první dobrý pocit. ITEMS mě však i při dlouhodobějším používání přesvědčila o tom, že opravdu stojí za to a já ji právě díky jejím kvalitám nyní využívám opravdu intenzivně. Začalo to elektronikou, pokračovalo nářadím a dnes v ní mám už i evidenci deskových her a kuchyňských spotřebičů.

A co je na tom nejlepší? Kdykoliv se mě někdo zeptá, jestli mám ještě tu starou powerbanku, přesně vím, kde je, v jakém je stavu a potažmo, kdy ji končí záruka. A to za těch pár korun ročně opravdu stojí. Pokud tedy patříte mezi lidi, kteří chtějí mít přehled o svých věcech, ale zároveň se nechcete topit v excelovských tabulkách, tahle aplikace by vás mohla zaujmout stejně jako mě.