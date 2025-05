Epic Games rozdává zdarma hned tři super hry pro PC! Už jste si je vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma nové hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici jsou totiž velmi zajímavé kousky ve formě titulů Sifu, Deliver At All Costs a Gigapocalypse. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

Sifu

Sifu je akční mlátička, která si vás získá brutální obtížností i stylizovaným bojovým systémem, ve kterém každý úder působí jako choreografie z kung-fu filmu. Hra staví na neotřelém konceptu, kdy po každé smrti hlavní hrdina stárne, a s každým přibývajícím rokem se mění jeho schopnosti i styl boje. Díky tomuto systému se Sifu nebojí odměňovat trpělivost a precizní načasování útoků, které je klíčem k přežití. Atmosféra jednotlivých lokací je promyšlená do posledního detailu, ať už se probojováváte klubem, muzeem nebo zasněženou horou. Ovládání je sice zpočátku náročné na naučení, ale jakmile vám „sedne“, stane se z každého souboje adrenalinový balet. Sifu si nehraje na kompromisy a je jasné, že cílí na hráče, kteří se nebojí výzev a chtějí z každé chyby vytěžit ponaučení. Pokud vás láká kombinace asijského filmu, tvrdé školy a výpravné grafiky, tahle hra vás chytne a jen tak nepustí.

Hru Sifu zdarma stáhnete zde

Deliver At All Costs

Deliver At All Costs je adrenalinová akční hra, která vás postaví do role kurýra, jenž za každou cenu doručí zásilku, i kdyby měl projet ohnivou zónou, přelstít gangy nebo přeletět přes propast. Hra vás okamžitě vtáhne do světa, kde je rychlost, přesnost a odvaha klíčem k přežití i úspěchu. Každá mise představuje unikátní překážkovou dráhu, která vás nutí kombinovat postřeh, reflexy a schopnost improvizace. Vývojáři si dali záležet na tom, aby každá doručovací trasa byla plná napětí a překvapení, takže nikdy nevíte, co vás čeká za nejbližším rohem. Systém odměn vás motivuje k opakovanému hraní, ať už kvůli lepšímu času, nebo odemčení nových vylepšení. Audiovizuální zpracování působí moderně, ale přitom si zachovává lehce nadsazený styl, který k celkové atmosféře perfektně sedí. Pokud hledáte netradiční akční zážitek, který vás nenechá vydechnout, Deliver At All Costs je přesně tou správnou výzvou.

Hru Deliver At All Costs zdarma stáhnete zde

Gigapocalypse

Gigapocalypse je šílená pixelartová akce, ve které se vžijete do role gigantického monstra toužícího po zkáze, a vaším cílem není nic menšího než kompletní zničení měst. Hra je inspirována klasikami typu Rampage, ale posouvá koncept dál s důrazem na akční chaos a osobité vylepšování vašeho tvora. Každý gigabeast má vlastní schopnosti a styl destrukce, a jakmile ho jednou vypustíte do světa, města se mění v popel během pár minut. Nejde však jen o bezhlavou akci – mezi misemi se o svého ničitele staráte jako o domácího mazlíčka, čímž si odemykáte nové útoky, pasivky a bonusy. Stylová pixelová grafika skvěle ladí s metalovým soundtrackem, který žene tempo dopředu a dělá z každé destrukce pořádnou jízdu. Hra zároveň nabízí i slušnou dávku humoru a nadsázky, díky čemuž si udrží vaši pozornost déle, než byste možná čekali. Pokud hledáte titul, kde můžete popustit uzdu své destruktivní fantazii, Gigapocalypse rozhodně nezklame.

Hru Gigapocalypse zdarma stáhnete zde