Apple vydal novou aktualizaci pro starší iPady! Už jste si ji nainstalovali?

Pokud patříte mezi uživatele starších iPadů, na které už nečeká aktualizace iPadOS 18, zbystřete. Apple právě uvolnil novou verzi systému iPadOS 17.7.8, která je určena právě pro tato zařízení a přináší důležité opravy a bezpečnostní záplaty.

Aktualizace dorazila jen pár dní poté, co Apple přestal podepisovat předchozí verzi iPadOS 17.7.7. Ta u některých uživatelů způsobovala problémy s přihlašováním do aplikací – a právě to by měl nový update napravit. V oficiálních poznámkách k vydání Apple zmiňuje, že iPadOS 17.7.8 obsahuje důležité bezpečnostní opravy a doporučuje instalaci všem uživatelům, kterých se týká.

iPadOS 17.7.8 je dostupný pro šestou generaci základního iPadu, 10,5“ iPad Pro a druhou generaci 12,9palcového iPadu Pro. Pokud některý z těchto modelů vlastníte, stačí přejít do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru a nový systém si stáhnout a nainstalovat.